Sentetik uyuşturucuyla yakalanan 4 tacir tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde 4 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 4 bin 200 adet kullanımlık A4 sentetik bonzai, 46 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA