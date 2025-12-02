GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Sentetik uyuşturucuyla yakalanan 4 tacir tutuklandı

Sentetik uyuşturucuyla yakalanan 4 tacir tutuklandı
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde 4 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 4 bin 200 adet kullanımlık A4 sentetik bonzai, 46 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

