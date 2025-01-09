Silahlı saldırıya uğradı; dakikalarca “Vuruldum’’ diye bağırdı

Olay, Cumhuriyet Mahallesinde Çarşamba gece gece saatlerinde meydana geldi Ozan G. motosikletiyle sokakta seyir halindeyken kaldırımda bekleyen kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşun motosiklet sürücüsünün sırtına isabet etti. Ağır yaralanan sürücü motosikletten yere düştü.
YERDE ACI İÇİNDE BAĞIRDI
Ozan G.'nin yerde dakikalarca acı içerisinde 'Vuruldum' diye bağırması ve yardım beklemesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Silahtan çıkan kurşunlar park halindeki bazı otomobillere ve bir eve de isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde bir süre inceleme yapan polis ekipleri kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA