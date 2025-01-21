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Sivas’ta otelde patlama! Yaralılar var

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Sivas’ta otelde patlama! Yaralılar var
Sivas’taki Yıldız Dağı’ndaki bir otelde patlama meydana geldi. Sporcuların konakladığı alanda meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Sivas Valiliği, saat 09.20 sıralarında Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında nedeni henüz bilinmeyen küçük çaplı bir patlama meydana geldi.

Patlama sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada 2 kayak sporcusu ile 1 antrenör hafif şekilde, 1 antrenör de ikinci derece yanıklar olmak üzere yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaralılar ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla il merkezinde bulunan hastanelere sevk edildi.

Otelde herhangi bir yangın çıkmadı.

Patlamanın nedeni ile ilgili ekipler tahkikata başladı.

 

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Sivas #Patlama

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