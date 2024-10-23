TUSAŞ’a terör saldırısı: 4 şehit 14 yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a, saat 15.30 sıralarında terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda şehit ve yaralılar olduğu açıklandı.
Saldırı ile birlikte TUSAŞ'tan patlama ve silah sesleri duyuldu. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk patlamanın ardından silah sesleri ve patlamalar devam etti.
Saldırıdan hemen sonra özel harekat tesise gelerek geniş çaplı operasyon başlatı.
Olay yerinden ilk görüntülerde, iki teröristin bir taksiden inerek, sivillere ateş etmeye başladığı ve ardından tesise yöneldiği görüldü.
Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı, yaralıların Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi ile Bilkent ve Etlik şehir hastanelerine sevk edildiğini açıkladı.
BAKAN YERLİKAYA: 3 ŞEHİT 14 YARALI VAR
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var.
Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek
Lütfen resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız.
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ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"TUSAŞ'taki saldırıda 4 şehidimiz var. Saldırıyı lanetliyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum."
Kaynak: Haber Merkezi