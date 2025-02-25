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Bozkır Belediye Başkanı Karabulut’tan mahalle ziyaretleri: Adres bu kez Armutlu

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Bozkır Belediye Başkanı Karabulut’tan mahalle ziyaretleri: Adres bu kez Armutlu

Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut, Bozkır'a bağlı mahallelerde istişare buluşmalarına devam ediyor. 

ARMUTLU MAHALLESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Armutlu Mahallesi'nde Bozkırlılar Dernek Yönetimi ile bir araya gelen Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut, Muhtar Kamil Hasyılmaz ve İhtiyar Heyeti'nin daveti ile Armutlu'da vatandaşlarla bir araya geldi.

SORUNLARA YERİNDE ÇÖZÜM

Yapılan istişare ve görüşmelerle köyün sorunları ve çözüm yolları üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Karabulut, Bozkırımızın tüm mahallerine giderek sorun ve talepleri yerinde dinlediklerini, çözüme de ortak akılla ulaştıklarını kaydetti. Armutlu Mahallesi sakinleri de Başkan Nazif Karabulut'a teşekkür etti.

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

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