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Bu acının tarifi yok! Şapkasını taktığı şehit babasını selam vererek uğurladı

Bu acının tarifi yok! Şapkasını taktığı şehit babasını selam vererek uğurladı
Konya’da polis aracıyla TIR’ın çarpıştığı kazada şehit olan polis memuru Onur Şirin’in (37) cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Isparta’nın Yalvaç ilçesine uğurlandı. Törende 6 yaşındaki Gülce, şapkasını taktığı şehit babasını selam vererek uğurladı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi ile Okyar Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Köprübaşı Polis Merkezi'nde görevli polis memurlarının içinde bulunduğu 42 A 7258 plakalı ekip aracı, kavşakta 42 AFY 470 plakalı traktör yüklü TIR ile çarpıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada polis memuru Onur Şirin şehit olurken, araçta bulunan diğer polis memurları Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır yaralandı. Yaralı polis memurları ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı 2 polis memurunun durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

2014 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden, 2016 yılında da Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden mezun olan 9 yıllık polis memuru şehit Onur Şirin için bugün Konya Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törene Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, kent protokolü, şehidin eşi Beray, annesi Neriman, babası Alpaslan Şirin, yakınları ve meslektaşları katıldı. Neriman ve Alpaslan Şirin, törende güçlükle ayakta dururken, şehidin eşi Beray ve kızı Gülce Şirin, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Babasının şapkasını takan Gülce Şirin, babasına selam verdi.

Törenin ardından şehit polis memuru Onur Şirin'in cenazesi, memleketi Isparta'nın Yalvaç ilçesine uğurlandı. Şirin'in cenazesi Devlethan Camii'nde ikindi namazı sonrası Kuşku Mahallesi mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: DHA

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