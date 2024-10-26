Eşinin öldürdüğü Ebru Öğretmen Konya’da toprağa verildi

Konya’da ayrı yaşadığı eşi Abdullah K.(47) tarafından öldürülen öğretmen Ebru K. (45), daha önce meslektaş eşi tarafından ’ölümle’ tehdit edildiği için şikayette bulunduğu ve şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Abdullah K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Ebru K.’nin cenazesi, öğleden sonra kılınan namazın ardından Beyşehir Musalla Mezarlığı’na defnedildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Meram ilçesi Havzan Mahallesinde bulunan apartmanın önünde meydana geldi. Daha önceki evliliğinden 2 çocuğu olan Fen Bilgisi öğretmeni Ebru K., bir kız öğrencisine özel ders vermek için gittiği evin apartman girişinde ayrı yaşadığı öğretmen eşi Abdullah K. ile karşılaştı.

İkili bir süre konuştuktan sonra aralarında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Abdullah K., eşi Ebru K.'yi vücudunun 18 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yatan Ebru K., ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ebru K. yaşamını yitirdi, Abdullah K. gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ADLİYEDE

2 yıllık evli olan ve ayrı yaşayan çiftin önceden de boşanma davası açtıkları ve bu davadan vazgeçtikleri öğrenildi. Ebru K.'nin daha önce eşi tarafından 'ölümle' tehdit edildiği için şikayette bulunduğu ve şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Abdullah K. de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Konya'da 'Tehdit ve hakaret' suçundan 7 kaydı bulunan ayrı yaşadığı eşi Abdullah K. bıçaklayarak öldürdüğü Ebru K.'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün memleketi Beyşehir ilçesine götürüldü. Ebru K.'nin cenazesi, öğleden sonra kılınan namazın ardından Beyşehir Musalla Mezarlığı'na defnedildi. Yakınları ve meslektaşları da Ebru K.'nin mezarına çiçek bıraktı.

Kaynak: DHA