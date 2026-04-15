İletişim Başkanlığı ve Basın İlan Kurumu’ndan ANMEG Vakfı’na ziyaret

Basın İlan Kurumu ve İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Anadolu Medya Grup (ANMEG) Vakfı’nı ziyaret ederek medya alanına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konya İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Tuncay Karabulut ile Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürü Halil İbrahim Parlak, İletişim Başkanlığı Şube Şefi Rahmi Dalmaç ile birlikte Anadolu Medya Grup (ANMEG) Vakfı bünyesindeki medya kuruluşlarına nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette heyeti, ANMEG Vakfı Başkanı Ahmet Özer, Mütevelli Heyeti Üyesi Nurettin Bay ve Haber Müdürü İbrahim Arıcı karşıladı.

Göreve kısa süre önce başlayan Karabulut ve Parlak, ANMEG Vakfı'nın medya alanındaki faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek, vakıf çatısı altında yürütülen yayıncılığın dikkat çekici ve kıymetli olduğunu ifade etti. Medyanın toplumsal bilgilendirme ve kamuoyunun sağlıklı oluşumundaki rolüne vurgu yapan heyet, yerel basının güçlü yapısının önemine değindi.

Konya medyasının Türkiye genelinde müstesna bir yere sahip olduğunu dile getiren Karabulut ve Parlak, basın kuruluşlarıyla sürdürülen istişarelerin, hem şehrin hem de ülkenin menfaatine katkı sunduğunu belirtti.

ANMEG Vakfı Başkanı Ahmet Özer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, vakıf olarak medya alanında sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini söyledi. Türkiye'de medya alanında vakıf modeliyle faaliyet gösteren öncü kuruluş olduklarını belirten Özer, doğru ve güvenilir haberi zamanında ulaştırmanın temel hedefleri olduğunu kaydetti.

