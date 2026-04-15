Konya’da sayıları 10’a çıkıyor! Aynı anda daha fazla aileye hizmet

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği hizmetlerle dikkat çeken Meram Belediyesi, vatandaşların en zor anlarında yanında olmaya devam ediyor. İlçede uzun yıllardır önemli bir ihtiyacı karşılayan taziye araçlarının sayısı, alınan yeni kararla 8'den 10'a çıkarılıyor. Yeni araçların kısa süre içerisinde hizmete sunulması planlanıyor. TAZİYE ARAÇ SAYISININ ARTMASIYLA AYNI ANDA DAHA FAZLA AİLEYE HİZMET VERİLECEK Vatandaşların taziyelerini daha kolay ve daha rahat bir ortamda kabul edebilmelerine imkân sağlayan taziye araçları; yazın sıcak havadan, kışın ise soğuk, yağmur ve kardan koruyarak önemli bir görevi yerine getiriyor. Özellikle zorlu hava şartlarında büyük kolaylık sağlayan bu hizmet, Meram'da dayanışma kültürünün en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Mevcut araçların her yıl yüzlerce taziyede aktif olarak kullanıldığına dikkat çekilirken, artan ihtiyaç doğrultusunda araç sayısının 10'a çıkarılmasıyla birlikte hizmet kapasitesinin de önemli ölçüde artması hedefleniyor. Yeni araçlarla birlikte daha fazla vatandaşa aynı anda hizmet verilebilecek. TAZİYE ARAÇLARININ TASARIM VE DONANIMI BELEDİYENİN TESİSLERİNDE YAPILIYOR Taziye araçlarının en dikkat çekici yönlerinden biri de üretim süreci. Daha önce hizmete alınan araçlarda olduğu gibi yeni araçların da tüm tasarım ve donanım çalışmaları belediyeye ait tesislerde gerçekleştirilecek. Motor ve teknik bakımların ardından başlayan süreçte, araçlar adeta baştan sona yenileniyor. Kaynak işlemlerinden ahşap düzenlemelere, elektrik tesisatından boya ve döşeme çalışmalarına kadar tüm aşamalar belediye personelinin emeğiyle titizlikle tamamlanıyor. Bu yönüyle hem maliyet açısından tasarruf sağlayan hem de yerli üretim anlayışını destekleyen çalışma, belediyenin hizmet yaklaşımını da ortaya koyuyor. Taziye araçları; oturma düzeni, ikram alanları ve teknik donanımlarıyla vatandaşların acı günlerinde yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor. BAŞKAN KAVUŞ; "VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAK EN TEMEL SORUMLULUĞUMUZDUR” Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, taziye aracı hizmetinin önemine dikkat çekerek şu görüşlere yer verdi; "Vatandaşlarımızın en zor, en acılı günlerinde yanlarında olmak temel sorumluluklarımızdan biridir. Taziye araçlarımız da bu sorumluluğun en anlamlı yansımasıdır. Hemşehrilerimizin acılarını paylaşmalarına vesile olan, onları yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyarak bir nebze olsun rahatlatan bu araçlarımız önemli bir vazife üstleniyor. Bu vazifeyi en güzel şekilde yerine getirebilmek amacıyla; göreve geldiğimizde iki olan taziye aracı sayımızı bugün şartları zorlayarak 10'a çıkarıyoruz. Bu tamamen bu ihtiyaca daha fazla cevap verebilmek içindir. Meram Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da hemşehrilerimizin yanında olmaya, onların hayatını kolaylaştıracak hizmetleri artırmaya devam edeceğiz.” Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu

