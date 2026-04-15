Kemal Tekin’den yoğun seçim mesaisi: Üreticiyle birebir temas, kurumlarla güç birliği

Et Üreticileri Birliği Başkan Adayı Kemal Tekin ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Üreticilerle birebir temas kurarak talep ve beklentileri yerinde dinleyen Tekin ve ekibi, aynı zamanda bölgedeki önemli kurum ve kuruluşlarla da görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Kemal Tekin ve yönetim kurulu üyeleri, Sarayönü Belediye Başkanı Sayın Necati Koç ile Sarayönü Ziraat Odası Başkanı Sayın Engin Çelik'i ziyaret etti.Ziyaret programı çerçevesinde Sarayönü'nde bulunan önemli kurum ve kuruluş temsilcileriyle bir araya gelinirken, ilçedeki besicilerle de kapsamlı görüşmeler yapıldı. Gerçekleştirilen ziyaretlerde üreticilerin yaşadığı sorunlar, beklentileri ve sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

Sarayönü temaslarının ardından Kemal Tekin ve yönetimi, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Verimli geçen toplantıda, Kemal Tekin'in göreve seçilmesi durumunda KOP ile iş birliği içerisinde hayata geçirilebilecek projeler ve kırmızı et üreticilerine yönelik planlanan çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi.

Görüşmede özellikle bölge hayvancılığının geliştirilmesine yönelik ortak projeler, üreticilerin desteklenmesi ve sektöre katkı sağlayacak yeni çalışma alanları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.Kemal Tekin, üreticilerimizin sorunlarını çözmek ve sektörü daha güçlü bir yapıya kavuşturmak adına kurumlarla iş birliğini önemsediklerini ifade etti.

 

Kaynak: Haber Merkezi

