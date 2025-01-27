Konya-Aksaray yolunda tır devrildi: 1 yaralı

Konya Kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyir halinde olan M.A. (22) idaresindeki 42 FT 465 plakalı Man marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak devrildi.
Kazada sürücü M.A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücü sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını kontrollü şekilde sağladı.
Yan yatan tır ise vinç ve kurtarıcı marifetiyle kaldırıldı.
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