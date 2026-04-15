GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,776 TL
EURO
52,635 TL
STERLİN
60,757 TL
GRAM
6.892 TL
ÇEYREK
11.764 TL
YARIM
23.376 TL
CUMHURİYET
46.282 TL
KONYA Haberleri

Konya’da 2 otomobil çarpıştı; Yaralılar var

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın Ilgın ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ilgın-Beyşehir yolu ilçe merkezi çıkışında meydana geldi.

Halil Tepe yönetimindeki 42 S 1751 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Adem Koçak'ın kullandığı 42 RN 901 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden Tepe'nin idaresindeki araç takla attı, diğeri de şarampole düştü.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Halil Tepe, yanındaki D.T., Ö.C.T. ve A.S. ile diğer sürücü Adem Koçak ve yanındaki A.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
