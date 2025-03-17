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Konya’da Dezenformasyonla Mücadele Kurumlararası İş Birliği Protokolü imzalandı

Konya’da Dezenformasyonla Mücadele Kurumlararası İş Birliği Protokolü imzalandı
Dezenformasyonla topyekün mücadele kapsamında kurumlararası iş birliğinin sağlanması amacıyla, Konya’da, “Dezenformasyonla Mücadele Kurumlararası İş Birliği Protokolü“ imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi rehberliğinde, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen kurumlararası işbirliği protokolü, bilgi kirliliği, yalan haber, manipülasyon ve kara propagandaya karşı özellikle öğrenciler ve gençler başta olmak üzere çeşitli yaş gruplarındaki hedef kitlelere farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi koordinasyonunda, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, üniversite rektörlükleri, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülecek proje kapsamında gönüllü eğitmenler yetiştirilecek.

Bu kapsamda paydaş kurumlar tarafından tespit edilecek gönüllü eğitmenler, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi liderliğinde eğitmen eğitimine tabi tutulacak ve kendilerine sertifika verilecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ve eğitmen eğitimi almış gönüllü eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek proje, eğitim, seminer ve benzeri sosyal etkinliklerle toplumda dezenformasyon direnci oluşturulması hedefleniyor.

Protokol imza töreninde 11 kurum yer aldı

Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirilen protokol imza törenine, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hidayet Oğuz, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç, Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uzmanı Ümmühan Yücel katıldı.

Kaynak: İHA

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