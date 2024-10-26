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Konya’da düğün salonunda yangın paniği! 2 kişi dumandan etkilendi

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Konya’da düğün salonunda yangın paniği! 2 kişi dumandan etkilendi
Konya Adana çevre yolunda bir düğün salonunda çıkan yangında 2 kişi etkilendi.

Konya'nın merkez ilçesi Karatay'da yer alan bir düğün salonunda akşam saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu.

Düğün töreni için bir araya gelen çok sayıda insan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Ancak yangından dumandan etkilenerek yaralanan 2 kişi olduğu öğrenildi.

İşletme sahibi ve müdürü hastanede!

Yangında dumandan en çok etkilenenlerin düğün salonunun sahibi ve müdürü olduğu belirtildi.

Sağlık ekiplerince olay yerine çağrılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının sobadan kaynaklı çıktığı iddia edildi. Olayla ilgili uzman ekipler tarafından detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #yangın

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