Konya’da öğrencilere Dezenformasyonla Mücadele ve Güvenli Sosyal Medya Kullanımı eğitimi verildi

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü tarafından, M. Halil İbrahim Hekimoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik, Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencilerine “Dezenformasyonla Mücadele” ve “Güvenli Sosyal Medya Kullanımı” farkındalık eğitimleri düzenlendi.

Günümüz bilgi çağında, dijitalleşmeyle beraber yanlış bilgi ve yalan haber ‘‘bilgi güvenliği'' kavramına yeni bir boyut kazandırdı. Dezenformasyona karşı daha az dirençli olan ve sosyal medyaya en fazla maruz kalan gençleri, farklı öğrenme yöntemlerini bir arada kullanarak bilgilendirmek ve toplumun genelinde nasıl daha ‘‘sorumlu'' medya okuryazarı ve sosyal medya kullanıcısı olunacağı konusunda farkındalık uyandırmak, dijital mecrada dezenformasyonla mücadele etmek amacıyla İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü tarafından farkındalık eğitimleri düzenleniyor.

Konya'nın Selçuklu İlçesinde medya alanında ilk olma özelliğini taşıyan M. Halil İbrahim Hekimoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik ile Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencileri ve öğretmenlerinin katılımıyla "Dezenformasyonla Mücadele” ve "Güvenli Sosyal Medya Kullanımı” konularında eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitim programında ilk olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının tanıtım filmi gösterildi. Ardıdan, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü H. Rahmi Dalmaç, İletişim Başkanlığı ve Bölge Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Daha sonra Konya Bölge Müdürlüğü personeli İpek Bozgeyikler tarafından yapılan sunumda; sosyal medyanın tanımı, dijital ayak izi, riskleri, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, etik kurallar ve hukuki sorumluluklar gibi konular örnekleriyle ele alındı.

Konya Bölge Müdürlüğü personeli Kader Topcu ise sunumunda; Dezenformasyon türleri ve bireysel mücadele yöntemlerine değinerek, dezenformasyonun etkileri, dezenformasyonu tespit edebilmenin ipuçları, kaynağın ve içeriğin incelenmesi, doğruluk kontrolü, tersine görsel arama ve deepfake konularında örnek vererek bilgilendirme yaptı.

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü tarafından gençlere ve öğrencilere yönelik düzenlenen bu tür eğitim programlarında, dijital ortamda hızla yayılan bilgi kirliliği ve bilgi düzensizliklerine karşı farkındalık oluşturmak, özellikle öğrencilerin dijital platformlarda karşılaştıkları yanıltıcı içeriklere karşı farkındalık kazanması ve bilinçli birer medya okuyucusu haline gelmesi amaçlanıyor.

(Cumali Özer)