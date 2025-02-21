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Konya’da öğretmene silahlı saldırı! Yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Konya’da öğretmene silahlı saldırı! Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Konya’nın Ereğli ilçesi Kutören İlkokulu’nda görev yapan sınıf öğretmeni Cihan Güçlü (41), okulda uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kutören Mahallesi'ndeki Kutören İlkokulu'nda meydana geldi. Sınıf öğretmeni Cihan Güçlü, okulda silahlı saldırıya uğradı. Engelli bir öğrencisinin ağabeyi Kerem K., tabanca ile 3 el ateş ettiği Güçlü, sırtı, kasık ve sol bacağından yaralandı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Güçlü, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

KARDEŞİYLE YETERİNCE İLGİLENMEDİĞİ İDDİASIYLA VURMUŞ

Sınıf öğretmeni Cihan Güçlü'yü, sınıfa girerken tabancayla vurarak yaralayıp kaçan Kerim K. (19), jandarma ekiplerince yakalandı. Kerim K.'nin, öğretmen Güçlü'yü kardeşi olan 4'üncü sınıf özel eğitim öğrencisi M.S.K. ile yeterince ilgilenmediği iddiasıyla yaraladığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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