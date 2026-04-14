Konya’da tarım ekipleri sahada: Aladağ Vadisi’nde don zararı tespit edilmedi

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin yanında olmaya ve sahadaki kontrollerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Aladağ Vadisi’nde gerçekleştirilen incelemelerde önemli tarım alanları mercek altına alındı.

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Haydar Kurt ile doğal afet ekibi, ilin önemli üretim bölgelerinden biri olan Aladağ Vadisi'nde saha çalışması yaptı. Ekipler, farklı ürünlerin yetiştirildiği alanlarda detaylı kontroller gerçekleştirdi.

Birçok Ürün Kontrol Edildi

Saha ziyaretleri kapsamında kiraz başta olmak üzere ceviz, üzüm, şeftali, Antep fıstığı ve çilek üretim alanları incelendi. Ürünlerin genel durumu ve gelişim süreçleri yerinde değerlendirildi.

Don Zararı Tespit Edilmedi

Yapılan kontrollerde özellikle don riski üzerinde durulurken, ekipler tarafından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. Bu durum, üreticiler açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Yetkililer, küçük alanlarda üretim yapan çiftçilerin dahi tarıma önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, sahada üreticilerle birlikte olmaya ve destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Sahada Çalışmalar Sürecek

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretimin sürdürülebilirliği ve olası risklerin önceden tespiti amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirtti.

(Bekir Turan)