Konya’da tarım ekipleri sahada: Aladağ Vadisi’nde don zararı tespit edilmedi

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin yanında olmaya ve sahadaki kontrollerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Aladağ Vadisi’nde gerçekleştirilen incelemelerde önemli tarım alanları mercek altına alındı.
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Haydar Kurt ile doğal afet ekibi, ilin önemli üretim bölgelerinden biri olan Aladağ Vadisi'nde saha çalışması yaptı. Ekipler, farklı ürünlerin yetiştirildiği alanlarda detaylı kontroller gerçekleştirdi.
Birçok Ürün Kontrol Edildi
Saha ziyaretleri kapsamında kiraz başta olmak üzere ceviz, üzüm, şeftali, Antep fıstığı ve çilek üretim alanları incelendi. Ürünlerin genel durumu ve gelişim süreçleri yerinde değerlendirildi.
Don Zararı Tespit Edilmedi
Yapılan kontrollerde özellikle don riski üzerinde durulurken, ekipler tarafından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. Bu durum, üreticiler açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.
Yetkililer, küçük alanlarda üretim yapan çiftçilerin dahi tarıma önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, sahada üreticilerle birlikte olmaya ve destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.
Sahada Çalışmalar Sürecek
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretimin sürdürülebilirliği ve olası risklerin önceden tespiti amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirtti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”