Konya’da yıkılan binada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Konya'da 24 Ocak Cuma akşamı saat 20.05'te büyük bir gürültüyle çöken 4 katlı Taşoluk apartmanında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
3 kişi sağ olarak kurtarılmıştı!
Yaklaşık bin personelin katılımıyla yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 5. Saatinde 2, 7. Saatinde ise 1 kişi sağ olarak enkazdan çıkarılmıştı.
Ara vermeden yürütülen çalışmalarda üzen haber geldi. Enkaz altından bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
4 kişi gözaltında!
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişiden 2'sinin mülk sahibi, 2'sinin de iş yeri işletmecisi olduğu bildirildi.
79 kişi yaşıyordu!
Yıkılan 4 katlı Taşoluk Apartmanında, Adrese Dayalı Nüfüs Kayıt Sistemine göre 79 kişi yaşıyordu. Binada 14 daire ve 7 dükkân bulunuyordu. Çökme sırasında 14 daireden 2'sinin dolu olduğu ve 5 kişinin enkaz altında kaldığı belirlenmişti.
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