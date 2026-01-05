Konya’daki cinayette sanık hakim karşısında: Eşini kredi kartı tartışmasında öldürmüştü

Konya’da alışveriş için dışarı çıkmak üzere olan eşiyle kredi kartını kullanıma kapattığı için tartışıp, bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İzzet Ö. ile maktul Nurhan Ö.'nün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık İzzet Ö, olay nedeniyle pişman olduğunu öne sürdü.

İstanbul'da 7 yıl yaşadıklarını ve bu süreçte maddi zorluklar yaşadıklarını anlatan İzzet Ö, şunları kaydetti:

"Maddi zorluklar yaşadığımız için kavgalar etmeye başladık. Konya'ya taşındıktan sonra geçimsizliklerimiz daha da arttı. Olay günü eve kimlerin gelip gittiğini öğrenmek istediğim için kamera koyacağımı söyledim. Eşim abisinin geldiğini söyledi. Ben abisinin gelmesini istemediğim için kavga etmeye başladık. Bu sırada beni telefon kaydına aldığını görünce telefonu aldım. Mutfaktaki bıçakla telefona zarar verdim. Bu sırada eşim bağırıp telefonu almak istiyordu. Eşim bana vurmaya başladı. Elimde bıçakla eşimle boğuşmaya ve kavga etmeye başladık. Boğuşma sırasında eşim 'polis çağırın' diye bağırıyordu. Bir anda her şey bitsin istedim ve eşimi bıçakladım. Sonra 112'yi aradım. Çok pişmanım. Keşke ben ölseydim."

Maktulün abisi Kazım Çamurcu, kardeşiyle geçimsizlikleri konusunda her gün görüntülü konuştuklarını belirterek, "Konuşmamızda elinde ve yüzünde darp izlerinin olduğunu görüyordum. Sanıktan şikayetçiyiz ve en ağır cezayı almasını istiyoruz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, maktul ve sanığın olay anında evde bulunan 11 yaşındaki çocukları Ali Eşref Ö.'nün bir sonraki duruşmada dinlenmesi için hazır bulundurulmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İzzet Ö. (42), merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi'ndeki evde, geçen yıl 25 Mayıs'ta tartıştığı eşi Nurhan Ö.'yü (41) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "Eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

İddianamede, olay günü sanığın, çocuğuyla alışverişe gitmeye hazırlanan eşi Nurhan Ö.'ye kredi kartını kullanıma kapattığını bildirmesi üzerine aralarında tartışma çıktığı aktarılmıştı.

