Konya’daki tarihi cami restorasyonla kubbesiz hale getirildi

Konya'nın önemli manevi şahsiyetlerinden Sadreddin-i Konevi adına inşa edilen Sadreddin Konevi Camii, 19. yüzyılda yapılan bir restorasyon sırasında önemli bir değişime uğradı. Orijinali kubbeli olan caminin, II. Abdülhamid döneminde Konya Valisi Mehmet Ferit Paşa tarafından gerçekleştirilen tamirat sırasında ahşap direkli ve düz tavanlı bir hale getirildiği ortaya çıktı.

Kubbe neden kaldırıldı?

Tarihi kayıtlara göre, caminin tek kubbesinin yıkılma tehlikesi bulunuyordu ve dönemin imkanlarıyla restorasyonun mümkün olmadığı düşünüldü. Bunun üzerine cami, ahşap tavanlı ve direkli bir mimariye dönüştürüldü. Uzmanlar, bu değişikliğin caminin uzun ömürlü olması için yapıldığını belirtiyor. Külliyenin çevresi de değişti

1274 yılında inşa edilen külliye, cami, türbe, zaviye ve kütüphaneden oluşuyordu. O dönemde külliyenin çevresi mezarlıklarla doluydu. Ancak zaman içinde mezarlıkların kaldırılmasıyla cami ve çevresi bugünkü halini aldı.

Sadreddin Konevi Camii, Konya'nın manevi ve tarihi mirasının önemli parçalarından biri olarak hala ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi