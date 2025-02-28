Konya’nın bu ilçesindeki camiler gül kokacak!

Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan ayının başlayacak olması dolayısıyla İlk teravih namazı öncesinde ilçe genelindeki camilere gül suyu sıkarak, ibadethaneleri güzel kokularla donattı.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, bu özel çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada,
"Ramazan ayının manevi atmosferine katkıda bulunmak ve vatandaşlarımızın daha huzurlu bir ortamda ibadet edebilmesini sağlamak amacıyla camilerimizi temizleyerek gül suyu ile güzel kokular yaydık. Bu tür hizmetlerimiz Ramazan boyunca devam edecek.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi