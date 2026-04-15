Sebilürreşad’ın ilk adımı Konya’da atıldı

Sebilürreşad Vakfı, Türkiye genelindeki 81 il ve yurt dışındaki temsilcilik faaliyetlerinin ardından yeni bir yapılanmaya giderek "Akif şehirleri” olarak belirlediği 14 merkezde şubeleşme sürecini başlattı. Bu sürecin ilk adımı ise Konya'da atıldı.

KONYA'DA İLK ADIM ATILDI

Vakfın yeni şubeleşme hamlesi kapsamında ilk merkez olarak Konya seçildi. "Akif şehirleri” arasında özel bir yere sahip olan şehirde açılan şube, vakfın bundan sonraki faaliyetlerinin önemli merkezlerinden biri olacak. Avrupa ve farklı ülkelerde yürütülen çalışmaların ardından bu adım, kurumsal yapının daha da güçlendirilmesini hedefliyor.

VURAL KAYA GÖREVE GETİRİLDİ

Konya Şube Başkanlığı görevine, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarıyla tanınan Vural Kaya atandı. Kaya'ya aynı zamanda şubenin kuruluş sürecini yürütme yetkisi de verildi. Bu atamayla birlikte vakıf, şehirdeki kültürel faaliyetlerini daha sistemli ve güçlü bir şekilde sürdürmeyi amaçlıyor.

"KONYA BİR AKİF ŞEHRİDİR”

Programda konuşan Vakıf Başkanı Fatih Bayhan, Konya'nın Mehmed Akif Ersoy ile özdeşleşmiş önemli şehirlerden biri olduğunu vurguladı. Bayhan, Konya'nın medeniyet açısından da merkez şehirlerden biri olduğunu belirterek, şubeleşme sürecinin buradan başlamasının anlamlı olduğunu ifade etti.

Görevi devralan Vural Kaya ise yaptığı açıklamada, bu görevin kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirdi. Kaya, Mehmed Akif Ersoy'un fikir dünyasını Konya'da daha güçlü şekilde yaşatmak, genç nesillere aktarmak ve kültür-sanat çalışmalarını derinleştirmek için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca kendisine duyulan güven için vakıf yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi

