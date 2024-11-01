Arka Sokaklar yeni bölümünde polis cinayetlerini konu ediyor
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KANAL D ekranında 19 yıldır yer alan dizi Arka Sokaklar, bu kez polis cinayetlerini konu ediyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde polis memurlarına yapılan saldırılar ekrana gelecek.
Arka Sokaklar'ın 688'inci bölümünden iki adet tanıtım filmi izleyici ile buluştu. Hüsnü Çoban ve Mesut Komiser 'in telsizlerine gelen ‘Ateş altındayız, acil destek lazım!' anonsu ile açılış yapan tanıtım filmlerinde polis cinayetlerine değinildiği gözler önüne serildi. Senaryo gereği memurların imdadına yetişen ekibin bu görüntüleri, polislere yönelik şiddete bir kez daha dikkat çekti.
DİZİ KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR
Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği Arka Sokaklar; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturuyor. Arka Sokaklar'ın yönetmenliğini bu sezon Baran Özçaylan üstleniyor.
HER CUMA KANAL D'DE
Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma akşamı Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.
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