Edip Akbayram kaza geçirdi: Yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram, geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. İç kanama geçiren Edip Akbayram yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Ünlü şarkıcı sevenlerini korkuttu...

Edip Akbayram, düşme sonucu geçirdiği kaza sonrasında Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İÇ KANAMA GEÇİRDİ

Akbayram'ın hastanede yapılan kontrollerinde iç kanama geçirdiği öğrenildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

İç kanama geçiren ünlü sanatçı yoğun bakımda tedavi altına alındı.

SEVENLERİ AKIN ETTİ

Akbayram'ın ailesi ve sevenleri ise hastaneye akın etti.

KIZI AÇIKLAMA YAPTI

Kızı Türkü Akbayram, "Babam bir süredir zatürre tedavisi görüyordu. Eve yeni çıkmıştı ama farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama geçirdi. Hastanede yoğun bakıma alındı ve entübe edildi." dedi.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

Türk halk müziği ve özgün müzik türlerinde birçok unutulmaz esere imza atan Edip Akbayram, 1950 yılında Gaziantep'te doğdu.

Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Gaziantep Şahinbey Atatürk Lisesi'nden mezun olan Akbayram, 1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a geldi.

Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan Abdal'ın, Karacaoğlan'ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söylemişlerdi.

İLK PLAĞI 'KENDİM ETTİM KENDİM BULDUM'

1972 yılında Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile, Günaydın Gazetesi'nin yeniden düzenlemeye başladığı Altın Mikrofon yarışmasıyla yurt çapında üne kavuştu.

"Aldırma Gönül" ve "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı şarkılarıyla satış rekorları kıran ve altın plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcut.

1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu.

1979 yılında Ayten hanımla evlenen sanatçının bu evliliğinden Ozan adında bir oğlu ve Türkü adında bir kızı var.

Kaynak: AA