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SEC Elon Musk’a dava açtı

SEC Elon Musk’a dava açtı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yeni adı “X“ olan sosyal medya şirketi Twitter’da hisse alımına ilişkin gerekli bildirimleri zamanında yapmadığı ve böylelikle düşük fiyatlardan hisse satın almaya devam edebildiği iddiasıyla Elon Musk’ı dava etti.

SEC'in Washington'da açtığı davada, Musk'ın, Mart 2022'de Twitter hisselerinin yüzde 5'inden fazlasını satın aldığını açıklayan raporu Komisyon'a zamanında sunmayarak federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği öne sürüldü.

Musk'ın böylelikle düşük fiyatlardan hisse satın almayı sürdürebildiği belirtilen dava dosyasında, bu durumun Musk'ın en az 150 milyon dolar eksik ödeme yapmasına imkan verdiği iddia edildi.

Dosyada, Musk'ın 2022 başlarında önemli miktarda Twitter hissesi satın almaya başladığı, 14 Mart 2022'ye kadar da şirketin tedavüldeki hisselerinin yüzde 5'inden fazlasına sahip olduğu anımsatıldı.

İlgili kanunlara göre yüzde 5 eşiği geçildikten sonra on takvim günü içinde SEC'e bildirim yapma zorunluluğu bulunduğuna dikkati çekilen dosyada, Musk'ın bunu yapmadığı kaydedildi.

Dosyada bu süre dolduktan 11 gün sonra, 4 Nisan 2022'de, Musk'ın SEC'e sunduğu raporda Twitter hisselerinin yüzde 9'undan fazlasını satın aldığını açıkladığı, aynı gün Twitter'ın hisse fiyatının yüzde 27'nin üzerinde arttığı aktarıldı.

Dava dosyasında, Musk'ın bildirimde bulunmayı geciktirdiği süre boyunca yatırımcıların Twitter hisselerini yapay olarak düşük fiyatlardan sattığı ve önemli ekonomik zarara uğradığı belirtildi.

SEC açtığı davada, mahkemeden Musk'ın para cezası ödemesine ve hisse senedi alımlarından kazandığı haksız kazançları iade etmesine hükmetmesini istedi.

Kaynak: AA

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