Tarihin tozlu sayfaları! Tarihte 14 Kasım’da dünyada neler yaşandı?

Dünya Diyabet Günü’nün yanı sıra birçok önemli olayın yaşandığı 14 Kasım’ı daha yakından tanıyalım.

14 Kasım, takvimde sıradan bir gün gibi görünse de, tarih boyunca yaşanan önemli olaylarla dolu bir güne denk geliyor. Dünya Diyabet Günü olarak kutlanan bu tarih, aynı zamanda pek çok ilke ve dönüm noktasına tanıklık etti.

Dünya Diyabet Günü: Sağlığımıza Işık Tutan Bir Gün

Her yıl 14 Kasım, dünya genelinde diyabet hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan Dünya Diyabet Günü'ne ev sahipliği yapıyor. Bu özel gün, diyabetin etkilerini azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak için farkındalığı artırmayı hedefliyor.

1889 - Nellie Bly'nin Dünya Turu Başlıyor

Dünya çapında bir kadın gazeteci ve keşifçi olarak tanınan Nellie Bly, Jules Verne'in ünlü eserinden ilham alarak, 14 Kasım 1889'da dünya çapında bir yolculuğa başladı.

40.071 kilometrelik bu yolculuk, dünyayı 72 günde dolaşmayı hedefliyordu. Bly'nin bu yolculuğu sadece bir gazetecilik başarısı değil, aynı zamanda kadınların cesur ve maceracı bir şekilde dünyanın her köşesine adım atabileceğinin güçlü bir kanıtıydı.

1914 - Türkiye'nin İlk Filmi Çekildi

14 Kasım 1914'te, Fuat Uzkınay tarafından çekilen "Ayastefanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı", Türkiye'nin sinema tarihindeki ilk film olarak kabul edilir. Bu film, Türk sinemasının temellerinin atıldığı önemli bir dönüm noktasıdır.

1918 - Çekoslovakya Cumhuriyeti İlan Edildi

Çekoslovakya, 14 Kasım 1918'de Cumhuriyet olarak ilan edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından kurulan Çekoslovakya, bu tarihten itibaren siyasi haritada yerini almıştır.

1922 - BBC'nin İlk Radyo Yayını

İngiltere'nin ulusal yayın kuruluşu BBC, 14 Kasım 1922'de ilk radyo yayınını gerçekleştirmiştir. Bu yayın, medya dünyasında devrim niteliğinde bir dönüm noktası olmuş ve radyo yayıncılığının önünü açmıştır.

Ahıska Türklerinin Zorunlu Göçü (1944)

14 Kasım 1944, Ahıska Türkleri için acı bir anıdır. Sovyetler Birliği, Ahıska Türklerini kendi topraklarından sürgün etmiş ve onları Orta Asya'nın çeşitli bölgelerine yerleştirmiştir. Bu zorunlu göç, Ahıska Türklerinin tarihindeki en trajik olaylardan biridir.

1969 - Apollo 12 Ay'a Fırlatıldı

14 Kasım 1969, NASA tarafından gerçekleştirilen Apollo 12 görevinin Ay'a fırlatıldığı tarihtir. Bu, insanlı uzay keşifleri tarihindeki önemli bir kilometre taşıydı. Apollo 12, Ay'a yapılan ikinci insanlı görev olarak tarih sahnesinde yerini aldı.

Tarihi Bir Mağlubiyet: Türkiye'nin 8-0'lık Yenilgisi (1984)

14 Kasım 1984, Türk Milli Futbol Takımı için unutulmaz bir gündür. Türkiye, İngiltere karşısında 8-0'lık tarihi bir mağlubiyet aldı. Bu sonuç, Türk futbolunun tarihindeki en ağır yenilgilerden biri olarak kayıtlara geçti.

2016 - Yeni Zelanda'da Büyük Deprem

14 Kasım 2016'da Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem, büyük yıkıma yol açtı. Depremde, 2 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda bina zarar görmüştür. Bu felaket, bölgedeki sismik aktivitelerin ne denli tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

1993: Naim Süleymanoğlu'nun Başarısı: Halterci Naim Süleymanoğlu, Dünya Halter Şampiyonası'nda üç altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

14 Kasım'ın Derin İzleri

14 Kasım, tarih boyunca pek çok önemli olaya ev sahipliği yapmış bir gündür. Dünya çapında sağlık alanında farkındalık yaratmaya çalışan Dünya Diyabet Günü'nün yanı sıra, siyasi, kültürel ve bilimsel anlamda da önemli gelişmelerin yaşandığı bu gün, geçmişten günümüze pek çok farklı yönüyle hatırlanıyor.

Bu özel gün, tarihi olayları hatırlamak ve gelecek için dersler çıkarmak açısından büyük önem taşıyor.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi