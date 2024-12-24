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Tarihte bugün ne oldu? 24 Aralık Türkiye’de ve dünyada neler yaşandı?

Tarihte bugün ne oldu? 24 Aralık Türkiye’de ve dünyada neler yaşandı?
24 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 24 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Bugün neler oldu?

1144 - Musul Atabeyi İmadeddin Zengi, Urfa'yı fethederek Urfa Kontluğu'na son verdi.

1923 - Arnavutluk'ta Cumhuriyet ilan edildi.

1931 - Türkiye'nin ilk sivil havacılık kulübü Aero Kulüp, İstanbul'da kuruldu.

1943 - ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, General Dwight D. Eisenhower'i Müttefik Kuvvetler Komutanlığına atadı.

1951 - Libya, Fransa ve Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1963 - Kıbrıs'ta Kanlı Noel: Lefkoşa'daki Kumsal bölgesinde Tabib Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvet İlhan ve çocukları Murat, Kutsi ile Hakan, Rum milliyetçileri tarafından banyo küvetinde öldürüldü.

1963 - TRT Kanunu kabul edildi.

1964 - Seylan (Sri Lanka) ve Hindistan Madras'ta kasırga: 7 bin kişi öldü.

1966 - Sovyet araştırma istasyonu Luna 13 ay yüzeyine yumuşak iniş yaptı.

1974 - Beatles topluluğu dağıldı.

1976 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, zam talebini kabul etmeyince, Türkiye'de Renault otomobil üretimi durduruldu.

1979 - Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER), Kahramanmaraş katliamının yıl dönümünde Türkiye çapında direniş ve protesto eylemleri düzenledi. Eylemler sırasında 4 kişi öldü, 4000 kişi gözaltına alındı. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı TÖB-DER Genel Merkezi'ni kapattı.

1979 - Zeki Ökten'in yönettiği Sürü filmi, Belçika Kraliyet Film Arşivi Uluslararası Seçkin Filmler Yarışması'nda Büyük Ödülü kazandı.

1979 - Sovyetler Birliği, Afganistan'ı işgale başladı. (Bknz. Sovyet-Afgan Savaşı)

1994 - Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti birleşme kararı aldı.

1995 - Erken genel seçim yapıldı. Refah Partisi seçimden birinci parti olarak çıktı, ikinciliği milletvekili sayısı bakımından DYP, oy oranı açısından ANAP aldı.

1997 - Çakal Carlos lakaplı uluslararası terörist Ilich Ramirez Sanchez, bir Fransız mahkemesince, 1975'te iki Fransız müfettiş ve bir Lübnanlının öldürülmesiyle ilgili olarak ömür boyu hapse mahkûm edildi.

1998 - Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Sivas Katliamı Davası'nda 33 kişi hakkındaki idam kararlarını, usul eksiklikleri nedeniyle bozdu. 16 Haziran 2000'de Ankara 1 Numaralı DGM, Yargıtayın yerel mahkeme kararını iki kez bozduğu davanın üçüncü yargılamasında 33 sanık hakkında idam cezası verdi. 10 Mayıs 2001'de Yargıtay, 31 kişinin idam cezasını onadı. 2 kişi hakkındaki karar bozuldu.

2003 - Ankara'daki Modern Çarşı'da çıkan yangında 1 kişi öldü. Çarşı kullanılamaz duruma geldi.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

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