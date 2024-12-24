Tarihte bugün ne oldu? 24 Aralık Türkiye’de ve dünyada neler yaşandı?

Bugün neler oldu?
1144 - Musul Atabeyi İmadeddin Zengi, Urfa'yı fethederek Urfa Kontluğu'na son verdi.
1923 - Arnavutluk'ta Cumhuriyet ilan edildi.
1931 - Türkiye'nin ilk sivil havacılık kulübü Aero Kulüp, İstanbul'da kuruldu.
1943 - ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, General Dwight D. Eisenhower'i Müttefik Kuvvetler Komutanlığına atadı.
1951 - Libya, Fransa ve Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
1963 - Kıbrıs'ta Kanlı Noel: Lefkoşa'daki Kumsal bölgesinde Tabib Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvet İlhan ve çocukları Murat, Kutsi ile Hakan, Rum milliyetçileri tarafından banyo küvetinde öldürüldü.
1963 - TRT Kanunu kabul edildi.
1964 - Seylan (Sri Lanka) ve Hindistan Madras'ta kasırga: 7 bin kişi öldü.
1966 - Sovyet araştırma istasyonu Luna 13 ay yüzeyine yumuşak iniş yaptı.
1974 - Beatles topluluğu dağıldı.
1976 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, zam talebini kabul etmeyince, Türkiye'de Renault otomobil üretimi durduruldu.
1979 - Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER), Kahramanmaraş katliamının yıl dönümünde Türkiye çapında direniş ve protesto eylemleri düzenledi. Eylemler sırasında 4 kişi öldü, 4000 kişi gözaltına alındı. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı TÖB-DER Genel Merkezi'ni kapattı.
1979 - Zeki Ökten'in yönettiği Sürü filmi, Belçika Kraliyet Film Arşivi Uluslararası Seçkin Filmler Yarışması'nda Büyük Ödülü kazandı.
1979 - Sovyetler Birliği, Afganistan'ı işgale başladı. (Bknz. Sovyet-Afgan Savaşı)
1994 - Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti birleşme kararı aldı.
1995 - Erken genel seçim yapıldı. Refah Partisi seçimden birinci parti olarak çıktı, ikinciliği milletvekili sayısı bakımından DYP, oy oranı açısından ANAP aldı.
1997 - Çakal Carlos lakaplı uluslararası terörist Ilich Ramirez Sanchez, bir Fransız mahkemesince, 1975'te iki Fransız müfettiş ve bir Lübnanlının öldürülmesiyle ilgili olarak ömür boyu hapse mahkûm edildi.
1998 - Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Sivas Katliamı Davası'nda 33 kişi hakkındaki idam kararlarını, usul eksiklikleri nedeniyle bozdu. 16 Haziran 2000'de Ankara 1 Numaralı DGM, Yargıtayın yerel mahkeme kararını iki kez bozduğu davanın üçüncü yargılamasında 33 sanık hakkında idam cezası verdi. 10 Mayıs 2001'de Yargıtay, 31 kişinin idam cezasını onadı. 2 kişi hakkındaki karar bozuldu.
2003 - Ankara'daki Modern Çarşı'da çıkan yangında 1 kişi öldü. Çarşı kullanılamaz duruma geldi.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi