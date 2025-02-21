Aile Hekimliği yönetmeliğinde yeni dönem: Otomatik kayıt ve kolay değişim

Aile hekimliği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yeni yönetmeliğe göre, aile hekimine kayıtlar ikamet adresine göre otomatik olarak güncellenecek. Adres değişikliği durumunda 30 gün içinde aile hekimi değişikliği yapılmadıysa sistem kişiyi en yakın ve en uygun aile hekimine otomatik olarak atayacak. Aile hekimi değişikliğinde 3 ay sınırlaması esnetilerek bu süre 1 aya indirildi. Kendi isteğiyle hekim değişikliği yapmak isteyenler 1 ay sonra yeni bir aile hekimine geçiş yapabilecek.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği değiştirildi. Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle aile hekimliğinde önemli değişiklikler yapıldı. Yeni yönetmelikle aile hekimliği değişikliği kolaylaştırılırken aile sağlığı merkezlerinin sayısı artırılacak. Aile hekimi başına düşen yoğunluğun azaltılması için yeni aile sağlığı merkezleri açılacak. Aile sağlığı çalışanlarının istihdamı kolaylaştırılacak. Aile hekimliği birimlerinin ilçe devlet hastanesi bünyesinde açılması sınırlaması kaldırıldı. Bu kapsamda aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimleri ilçe merkezlerinde açılabilecek. Aile hekimliği uzmanlarının aile sağlığı merkezlerine geçişleri hızlandırılacak. Aile hekimliği uzmanları, boş olan her iki birimden birini öncelikli olarak tercih edebilecek. Aile hekimliği uzmanlarının sayısında ciddi bir artış hedeflenecek. Böylece vatandaşlar, birinci basamak sağlık hizmetlerinde uzman doktorlarla daha fazla karşılaşacak ve sağlık hizmetlerine güven artması amaçlanacak. AİLE HEKİMİ DEĞİŞİKLİĞİ OTOMATİK YAPILACAK 30 gün içerisinde aile hekimi değişikliği talebinde bulunmayanların kayıtları en yakın en uygun aile hekimine aktarılacak. Nüfus yoğunluğu olan yerlerde kişilerin kayıt değişiklikleri adres yakınlığı ve nüfus uygunluğu gözetilerek otomatik olarak yapılacak. Kişilerin talepleri durumunda aile hekimi değişikliği yapılabilmesi için 3 ay sınırlaması esnetilerek hekim – hasta ilişkisinin etkin şekilde kurulması amacıyla bu süre 1 aya indirilecek. Aile hekimi başına düşen nüfusun azalması ile hekim hasta ilişkisinin daha etkin şekilde kurulması, koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere tüm aile hekimliği hizmetleri için hastaya daha fazla zaman ayrılması ile aile hekimliği hizmetlerinin kalitesi artması hedefleniyor. AİLE SAĞLIK MERKEZLERİYLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME Yeni düzenleme ile aile sağlığı merkezlerinin ilçe merkezlerinde de konumlanmasına imkan tanındı. Aile sağlığı merkezleri hizmete kolay erişim amacıyla yaşam alanları içerisinde konumlanabilen aile sağlığı merkezleri, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında müşterek muayenehane olarak değerlendirilerek apartman gibi yerlerde açılabilecek. Kentsel dönüşüm ve imar düzenlemesi gibi zorunlu nedenlerle bu merkezlerin boşaltıılması durumunda aile sağlığı merkezi, öncelikle kamuya ait bir merkezlere, yok ise müdürlükçe uygun süre verilmesi kaydıyla aile hekimlerince temin edilen uygun adreslere taşınabilecek. Acil sağlık hizmetleri, adli işlemler, defin ruhsatı gibi hizmetler entegre sağlık merkezlerinde daha düzenli ve etkin bir şekilde sunulacak. 7-24 hizmet sunulan bu merkezlerde vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti sağlanacak. Kaynak: AA

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