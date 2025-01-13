Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 13 Ocak 2025 Konya nöbetçi eczaneler

Konya Eczacı Odası, 13 Ocak 2025 tarihi itibariyle nöbetçi eczanelerin listesini güncelledi.
Artık gece ya da hafta sonu fark etmeksizin, acil ilaç ihtiyaçlarınızı karşılamak için en yakın eczaneyi kolayca bulabilir ve sağlık sorunlarınızı ertelememiş olursunuz. İşte güncel nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgileri…
İşte Konya 13 Ocak Pazartesi günü nöbetçi eczane listesi
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Bölge
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Eczane
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Adres
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Telefon
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Selçuklu
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ÖZGÜL
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FERHUNİYE MAHALLESİ PARSANA CADDESİ MEDİKO SİTESİ NO: 20A SELÇUKLU
(YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL SERVİS KARŞISI)
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236 38 08
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Selçuklu
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NİŞANTAŞI
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NİŞANTAŞI MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER TAŞER SOKAK NO:15B 15A SELÇUKLU
(HAZIM ULUŞAHİN İŞ MERKEZİ ARKASI DEMİRYOLU CD. ÜZERİ)
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321 61 11
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Meram- Selçuklu
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BAYRAK
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KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:236B MERAM
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)
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324 23 24
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Meram
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HASDENİZ
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AŞKAN MAHALLESİ HALİL ÇAVUŞ SOKAK NO:5A MERAM
(AŞKAN MAHALLESİ 10 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI- N. E. ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAK. ARKASI)
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324 56 35
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Karatay
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TAŞKIRAN
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HASAN DEDE MESCİT MAHALLESİ KASIM ENVARİ SOKAK NO:6C KARATAY
(FETİH CADDESİ TOTAL PETROL ARKASI, 16 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
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355 99 11
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Meram-Selçuklu
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KONYA
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AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:77B MERAM
(ABİDİN-SANİYE ERÇAL SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
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322 89 99
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Meram- Karatay
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MERVE ŞAHİN
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SARIYAKUP MAHALLESİ BUZUL SOKAK NO:1A KARATAY
(12NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, MENGENE ADESE ARKASI)
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351 41 61
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Selçuklu
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FİLİZ
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AKŞEMSETTİN MAHALLESİ YENİ SİLLE CADDESİ NO:99A-B SELÇUKLU
(14 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
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261 10 30
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Selçuklu
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ACAY
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ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ DOÇ.DR.HALİL ÜRÜN CADDESİ KONYA PARK AVM NO:27I SELÇUKLU
(KONYA PARK AVM - REAL KARŞISI)
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241 27 10
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Selçuklu
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ÖZLER
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SELAHADDİN EYYÜBİ MAH. KUTBİLCİHAN CAD. NO:30D SELÇUKLU
(ŞEHİT İBRAHİM BETİN İLKOKULU YUKARISI,METE KONAKLARI 250 M.AŞAĞISI)
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501 19 25
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Selçuklu
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ALSANCAK
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HOROZLUHAN MAHALLESİ DR. SADIK AHMET CADDESİ NO:98N SELÇUKLU
(NOVADA AVM ÇAPRAZI, KYK YURTLARI ÖNÜ, ALSANCAK PRİME AVM)
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502 75 65
Hastalarımıza acil şifalar dileriz.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi