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Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 13 Ocak 2025 Konya nöbetçi eczaneler

Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 13 Ocak 2025 Konya nöbetçi eczaneler
Konya Eczacı Odası 13 Ocak Pazartesi tarihi için nöbetçi eczane listesini yayımladı. Kent sakinleri, acil ilaç ihtiyaçları doğrultusunda listeyi inceleyerek en yakın nöbetçi eczaneye ulaşabilirler.

Konya Eczacı Odası, 13 Ocak 2025 tarihi itibariyle nöbetçi eczanelerin listesini güncelledi.

Artık gece ya da hafta sonu fark etmeksizin, acil ilaç ihtiyaçlarınızı karşılamak için en yakın eczaneyi kolayca bulabilir ve sağlık sorunlarınızı ertelememiş olursunuz. İşte güncel nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgileri…

            İşte Konya 13 Ocak Pazartesi günü nöbetçi eczane listesi

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

ÖZGÜL

FERHUNİYE MAHALLESİ PARSANA CADDESİ MEDİKO SİTESİ NO: 20A SELÇUKLU

(YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL SERVİS KARŞISI)

236 38 08

Selçuklu

NİŞANTAŞI

NİŞANTAŞI MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER TAŞER SOKAK NO:15B 15A SELÇUKLU

(HAZIM ULUŞAHİN İŞ MERKEZİ ARKASI DEMİRYOLU CD. ÜZERİ)

321 61 11

Meram- Selçuklu

BAYRAK

KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:236B MERAM

(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)

324 23 24

Meram

HASDENİZ

AŞKAN MAHALLESİ HALİL ÇAVUŞ SOKAK NO:5A MERAM

(AŞKAN MAHALLESİ 10 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI- N. E. ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAK. ARKASI)

324 56 35

Karatay

TAŞKIRAN

HASAN DEDE MESCİT MAHALLESİ KASIM ENVARİ SOKAK NO:6C KARATAY

(FETİH CADDESİ TOTAL PETROL ARKASI, 16 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

355 99 11

Meram-Selçuklu

KONYA

AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:77B MERAM

(ABİDİN-SANİYE ERÇAL SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

322 89 99

Meram- Karatay

MERVE ŞAHİN

SARIYAKUP MAHALLESİ BUZUL SOKAK NO:1A KARATAY

(12NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, MENGENE ADESE ARKASI)

351 41 61

Selçuklu

FİLİZ

AKŞEMSETTİN MAHALLESİ YENİ SİLLE CADDESİ NO:99A-B SELÇUKLU

(14 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

261 10 30

Selçuklu

ACAY

ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ DOÇ.DR.HALİL ÜRÜN CADDESİ KONYA PARK AVM NO:27I SELÇUKLU

(KONYA PARK AVM - REAL KARŞISI)

241 27 10

Selçuklu

ÖZLER

SELAHADDİN EYYÜBİ MAH. KUTBİLCİHAN CAD. NO:30D SELÇUKLU

(ŞEHİT İBRAHİM BETİN İLKOKULU YUKARISI,METE KONAKLARI 250 M.AŞAĞISI)

501 19 25

Selçuklu

ALSANCAK

HOROZLUHAN MAHALLESİ DR. SADIK AHMET CADDESİ NO:98N SELÇUKLU

(NOVADA AVM ÇAPRAZI, KYK YURTLARI ÖNÜ, ALSANCAK PRİME AVM)

502 75 65

Hastalarımıza acil şifalar dileriz.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #Nöbetçi eczane

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