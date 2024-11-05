Beymen Club ve Anadolu Efes Spor Kulübü oyuncularından yeni iletişim kampanyası “Play With Style’’

Beymen Club, Anadolu Efes Spor Kulübü ile stil sponsorluğu yolculuğuna yeni sezonda bir kampanya filmi ile devam ediyor. Beymen Club’ın Anadolu Efes Spor Kulübü oyuncularıyla gerçekleştirdiği yeni iletişim kampanyası ‘Play With Style’in başrolünde Shane Larkin, Rodrigue Beaubois, Vincent Poirier, Elijah Bryant ve Doğuş Özdemiroğlu gibi sporcular yer alıyor. İkonik Beymen Club kazı’nın kanatları altında çekilen filmi oyuncu Aytaç Şaşmaz seslendiriyor.

Beymen Club'dan yapılan açıklamaya göre, spora olan desteğine Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 5 yıl boyunca stil sponsoru olarak sürdürecek bir iş birliği ile devam ediyor. Beymen Club, Anadolu Efes Spor Kulübü için hazırladığı koleksiyonla tüm oyuncuların ve teknik ekibin saha dışındaki stil yolculuğuna eşlik ediyor. Bu kapsamda Beymen Club, Anadolu Efes Spor Kulübü ile stillerini birleştirdi. Stil sponsorluğunu Play With Style' mottosunu kullandığı yeni iletişim kampanyası ile duyuran Beymen Club'ın yeni kampanyası için kamera karşısına geçen Shane Larkin, Rodrigue Beaubois, Vincent Poirier, Elijah Bryant ve Doğuş Özdemiroğlu gibi isimler izleyicinin karşısına çıkıyor. Kaynak: DHA

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