Fenerbahçe’de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı
- Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe yönetimi, sezon sonu için olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı.
Başkan Sadettin Saran saat 16.00'da yaptığı toplantıda seçim kararı aldıklarını açıkladı.
Saran, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada "Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz." demişti.
NELER YAŞANDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında testlerde saç örneklerinde kokain testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alınmıştı.
Başsavcılık, Saran'ın "uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımı kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından gözaltına alındığını duyurmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır.” ifadelerine yer verilmişti.
Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
