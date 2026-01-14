Karatay’da dev organizasyon için düğmeye basıldı: Başvuru için son tarih belli oldu!

Konya'nın en büyük kapalı tenis kortuna ev sahipliği yapan Karatay, yeni bir tenis organizasyonunu hayata geçiriyor. Bu kapsamda Karatay Belediyesi; Türkiye Tenis Federasyonu Konya İl Temsilciliği ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek "Konya Tenis Turnuvası” için başvurular başladı.







8-16 YAŞ ARASI SPORCULAR TURNUVAYA KATILACAK



20-26 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuva, kız ve erkek olmak üzere 8-16 yaş arası sporculara açık olacak. Turnuvaya katılmak isteyen sporcular, başvurularını E-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden yapabilecek. Başvurular 17 Ocak Cumartesi günü sona erecek.







Turnuva kapsamında, kızlar ve erkekler kategorilerinde 8, 9, 10, 12, 14 ve 16 yaş gruplarında tekler müsabakaları oynanacak. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.



KILCA: TENİS TURNUVAMIZA TÜM GENÇLERİMİZİ BEKLİYORUZ



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'ın spor yatırımlarıyla önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, tüm genç sporcuları Konya Tenis Turnuvası'na katılmaya davet etti.







Başkan Hasan Kılca, tenis başta olmak üzere birçok branşta önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Tenis, gençlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine önemli katkılar sunan bir branş. Karatay olarak sporda ciddi bir başarı ivmesi yakaladık. Futboldan masa tenisine, atıcılıktan tenise kadar birçok farklı branşta altyapıya yatırım yapıyor, gençlerimizi sporla buluşturuyoruz. Tenis branşında da modern tesisimiz ve düzenlediğimiz organizasyonlarla Karatay'ı önemli bir merkez haline getirdik. Konya Tenis Turnuvası'nın, genç sporcularımız için önemli bir deneyim alanı oluşturacağına ve centilmence mücadelelere sahne olan başarılı bir organizasyon olacağına inanıyorum.”

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu