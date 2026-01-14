GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,22
EURO
50,32
STERLİN
58,19
GRAM
6.493,31
ÇEYREK
10.673,53
YARIM ALTIN
21.243,10
CUMHURİYET ALTINI
42.352,28
SPOR Haberleri

Karatay’da dev organizasyon için düğmeye basıldı: Başvuru için son tarih belli oldu!

Karatay’da dev organizasyon için düğmeye basıldı: Başvuru için son tarih belli oldu!

Konya'nın en büyük kapalı tenis kortuna ev sahipliği yapan Karatay, yeni bir tenis organizasyonunu hayata geçiriyor. Bu kapsamda Karatay Belediyesi; Türkiye Tenis Federasyonu Konya İl Temsilciliği ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek "Konya Tenis Turnuvası” için başvurular başladı.



8-16 YAŞ ARASI SPORCULAR TURNUVAYA KATILACAK

20-26 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuva, kız ve erkek olmak üzere 8-16 yaş arası sporculara açık olacak. Turnuvaya katılmak isteyen sporcular, başvurularını E-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden yapabilecek. Başvurular 17 Ocak Cumartesi günü sona erecek.



Turnuva kapsamında, kızlar ve erkekler kategorilerinde 8, 9, 10, 12, 14 ve 16 yaş gruplarında tekler müsabakaları oynanacak. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.

KILCA: TENİS TURNUVAMIZA TÜM GENÇLERİMİZİ BEKLİYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'ın spor yatırımlarıyla önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, tüm genç sporcuları Konya Tenis Turnuvası'na katılmaya davet etti.



Başkan Hasan Kılca, tenis başta olmak üzere birçok branşta önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Tenis, gençlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine önemli katkılar sunan bir branş. Karatay olarak sporda ciddi bir başarı ivmesi yakaladık. Futboldan masa tenisine, atıcılıktan tenise kadar birçok farklı branşta altyapıya yatırım yapıyor, gençlerimizi sporla buluşturuyoruz. Tenis branşında da modern tesisimiz ve düzenlediğimiz organizasyonlarla Karatay'ı önemli bir merkez haline getirdik. Konya Tenis Turnuvası'nın, genç sporcularımız için önemli bir deneyim alanı oluşturacağına ve centilmence mücadelelere sahne olan başarılı bir organizasyon olacağına inanıyorum.”

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER