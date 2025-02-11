Konya ateşi yaktı! Başkan Korkmaz’dan taraftara müjde geldi

Mevlâna şehri Konya, son haftalarda yaşanan olayların ardından Tümosan Konyaspor için ayağa kalktı. Bir ve bütün olarak hareket eden şehir, hafta sonu oynanacak Samsunspor maçına kilitlendi. Kontv’de yayınlanan Spor Gündemi’ne bağlanan başkan Ömer Korkmaz, taraftara müjde verdi. İşte detaylar...

Mevlâna şehri Konya, son haftalarda yaşanan olayların ardından Tümosan Konyaspor için ayağa kalktı. İçinde bulunduğumuz 2024-25 sezonunda bariz hakem hatalarına maruz kalan Anadolu Kartalı'nın yaklaşık 10 puanı gasp edilmişti.

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynanan Kayserispor maçındaki hatalar ise bardağı taşıran son damla oldu. Tüm dinamikleriyle ayağa kalkan Konya, hafta sonu oynanacak Samsunspor maçına kilitlendi.

Fitil sosyal medyada ateşlendi

Konya'daki ateşin fitili sosyal medyadan yakıldı. Binlerce Konyalı bir ve bütün olarak hareket ederken; 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Konya Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor maçı için organize oldu. Yeşil-beyazlı renklere gönül vermiş binlerce Konyalı ve Konya aşığı, Samsunspor maçını kapalı gişeye çevirecek.

Başkan Korkmaz Kontv'ye bağlandı, bilet müjdesi verdi

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Kontv'de yayınlanan Spor Gündemi'nin konuğu oldu. Başkan Korkmaz; ayağa kalkan şehrin, takımın yanında olması için destek verdi. Taraftara müjde veren Korkmaz, "Samsunspor maçına özel bilet politikamız olacak. Kale arkaları 42 TL, diğer bölümler ise 142 ve 242 TL'den satışa çıkacak” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi