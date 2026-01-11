GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konyaspor “Ben sana sevda olurum’’ notuyla Ahmet Çalık’ı vefatının 4. yılında andı

Konyaspor “Ben sana sevda olurum’’ notuyla Ahmet Çalık’ı vefatının 4. yılında andı
Konyaspor, Ahmet Çalık’ı vefatının 4. yıl dönümünde sosyal medya hesabında yayımladığı videoyla andı.

Konyaspor Kulübü, 4 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı vefat yıl dönümünde unutmadı. Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından 'Ben sana sevda olurum' notuyla paylaşılan video ile Çalık'ı andı.

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022 tarihinde otomobiliyle Konya'dan, Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Çalık'ın yaşamını yitirmesi futbol camiasında derin üzüntüyle karşılanırken, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu, 'Ahmet Çalık Sezonu' ilan edilmişti.

 

Kaynak: İHA

