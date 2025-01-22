Milan Skriniar Kimdir? Milan Skriniar Kaç Yaşında, Nereli, Hangi Mevkide Oynuyor?

Milan Skriniar Kimdir?
Milan Skriniar, 11 Şubat 1995 doğumlu Slovak futbolcudur. Şu an Paris Saint-Germain (PSG) takımında stoper olarak oynayan Skriniar, aynı zamanda Slovakya milli takımının kaptanıdır. Kariyerine Slovakya'nın Zilina kulübünde başlayan Skriniar, 2016'da Sampdoria'ya transfer olup, ardından 2017 yılında Inter Milan'a katıldı. Inter'de büyük başarılar elde ettikten sonra, 2023'te PSG'ye transfer olmuştur. Skriniar, Slovakya milli takımında Euro 2016, Euro 2020 ve Euro 2024'te mücadele etmiştir.
Milan Skriniar Kaç Yaşında, Nereli?
Milan Skriniar, 11 Şubat 1995 doğumlu olup, şu an 29 yaşındadır. Slovakya'nın Ziar nad Hronom kentinde dünyaya gelmiştir.
Milan Skriniar Hangi Mevkide Oynuyor?
Milan Skriniar, stoper (defans) mevkisinde oynayan bir futbolcudur. Savunmada liderlik yapma ve top kesme konusundaki yetenekleriyle tanınır. Hem hava toplarında hem de yerden mücadelelerde güçlü bir oyuncu olarak bilinir. Fiziksel gücü ve stratejik duruşu ile savunma hattında önemli bir rol üstlenir. Ayrıca, topu oyunla buluşturma ve pas vermede de başarılıdır. Skriniar, bu özellikleriyle hem kulüp takımında hem de milli takımda savunmanın bel kemiği haline gelmiştir.
Milan Skriniar Resmen Fenerbahçe'de!
Milan Škriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor. pic.twitter.com/IBzqVA2K3J— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 22, 2025
Kaynak: Haber Merkezi