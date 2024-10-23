Tümosan Konyaspor Gaziantep’e hazırlanıyor

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Ali Çamdalı ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Beşiktaş maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, 7'ye 3 oyunun ardından yapılan yenileme antrenmanı ile günü noktaladı. Diğer futbolcular ise, pas çalışması ve 5'e 5 geçiş oyunu ile devam eden antrenmanı, HİT koşu ve yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı.

Taktik antrenmanlar sürüyor

Tümosan Konyaspor'da taktik antrenmanlar da devam ediyor. Rakibinin son maçlarını en ince ayrıntısına kadar analiz eden Ali Çamdalı ve yardımcıları; Gaziantep ekibinin dezavantajlarını avantaja çevirmek için ince eleyip sık dokuyor.

Kaynak: Haber Merkezi