2026 Tuzla Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta? İstanbul Tuzla Kurban Bayramı Namazı vakti

Tuzla 2026 Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Silivri kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 06.12'de eda edilecek.
İstanbul İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
İstanbul Kurban bayram namazı saati 2026: 06.12
Arnavutköy Kurban Bayramı Namazı saati: 06.12
Avcılar Kurban Bayramı Namazı saati: 06.13
Başakşehir Kurban Bayramı Namazı Saati: 06.12
Beylikdüzü Kurban Bayramı Namazı Saati: 06.14
Büyükçekmece Kurban Bayramı Namazı Saati: 06.13
Çatalca Kurban Bayramı Namazı Saati: 06.13
Çekmeköy Kurban Bayramı Namazı Saati: 06.11
Esenyurt Kurban Bayramı Namazı Saati: 06.13
Kartal Kurban Bayramı Namazı Saati 2026: 06.11
Küçükçekmece Kurban Bayramı Namazı saati: 06.13
Maltepe Kurban Bayramı Namazı saati: 06.11
Pendik Kurban Bayramı Namazı saati: 06.11
Sancaktepe Kurban Bayramı Namazı saati: 06.11
Şile Kurban Bayramı Namazı saati: 06.09
silivri kurban bayramı namazı saati: 06.15
Sultanbeyli Kurban Bayramı Namazı saati: 06.11
Sultangazi Kurban Bayramı Namazı saati: 06.12
TUZLA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ 2026: 06.12
Bayram namazını camide kılmak isteyen vatandaşların, belirtilen saatten önce camilere ulaşmaları tavsiye ediliyor.