Sakarya’da “5. Pamukova Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali’’ başladı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde 5’incisi düzenlenen “Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali“ başladı.

Türkiye'nin ayva üretiminde önemli paya sahip ilçede, Pamukova Kaymakamlığı ve Pamukova Belediyesi tarafından organize edilen festivalde yöresel ürünler, el sanatları ve yiyecek içecek stantları kuruldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi mehter takımının gösterisinin ardından gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, çiftçinin emeğini tanıtmak, katma değer üretmek ve değerlendirmek için düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Doğan, Allah'ın bu topraklara bereket ve güzellik verdiğini, buralarda envaiçeşit ürünün yetiştiğini belirterek, "Alın teri ve üretimin değerinin hem Türkiye hem de dünyada karşılığını bulabilmesi açısından bunun tanıtılması lazım. Yaş sebze meyve ihracatında, tarımsal ürünlerimizin ihracatında dünyada söz sahibiyiz. Ürettiğimiz ürünleri hem iç piyasada hem de dünyanın her tarafında pazarlamamız, satmamız lazım." diye konuştu.

"Üretileni ihraç edebilirsek, iyi tanıtabilir, iyi markalaştırabilirsek katma değer üretiriz" diyen Doğan, şöyle devam etti:

"Ormanlarla bezenmiş dağlarımız var. Sakarya Nehri kıvrım kıvrım akıyor ve Pamukova-Geyve ovası da her türlü ürüne müsait. O yüzden Allah yolumuzu açık etsin, bereketli kılsın, ürünlerimiz verimli olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bir bütünüz. Valiliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu ülkenin büyümesi, bu toprakların yeşermesi için hep birlikte hareket ediyoruz. Türkiye'yi büyüteceğiz, Türkiye daha büyük ve daha iyi yerlere gelecek. Bu coğrafyada büyümeden, üretmeden ayakta durma şansımız yok. Bunun bilincindeyiz, farkındayız, gece gündüz demeden hep birlikte el birliği içerisinde çalışacağız."

AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci ve Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın da programda bir konuşma yaptı.

Açılış programına, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Festivalin ilk gününde Pamukova ayvası, yayla çileği, Pamukova üzümü ile ayva tatlısı, çilek reçeli ve enginar yemeği yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA