GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Sakarya’da “5. Pamukova Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali’’ başladı

Sakarya’da “5. Pamukova Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali’’ başladı
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde 5’incisi düzenlenen “Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali“ başladı.

Türkiye'nin ayva üretiminde önemli paya sahip ilçede, Pamukova Kaymakamlığı ve Pamukova Belediyesi tarafından organize edilen festivalde yöresel ürünler, el sanatları ve yiyecek içecek stantları kuruldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi mehter takımının gösterisinin ardından gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, çiftçinin emeğini tanıtmak, katma değer üretmek ve değerlendirmek için düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Doğan, Allah'ın bu topraklara bereket ve güzellik verdiğini, buralarda envaiçeşit ürünün yetiştiğini belirterek, "Alın teri ve üretimin değerinin hem Türkiye hem de dünyada karşılığını bulabilmesi açısından bunun tanıtılması lazım. Yaş sebze meyve ihracatında, tarımsal ürünlerimizin ihracatında dünyada söz sahibiyiz. Ürettiğimiz ürünleri hem iç piyasada hem de dünyanın her tarafında pazarlamamız, satmamız lazım." diye konuştu.

"Üretileni ihraç edebilirsek, iyi tanıtabilir, iyi markalaştırabilirsek katma değer üretiriz" diyen Doğan, şöyle devam etti:

"Ormanlarla bezenmiş dağlarımız var. Sakarya Nehri kıvrım kıvrım akıyor ve Pamukova-Geyve ovası da her türlü ürüne müsait. O yüzden Allah yolumuzu açık etsin, bereketli kılsın, ürünlerimiz verimli olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bir bütünüz. Valiliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu ülkenin büyümesi, bu toprakların yeşermesi için hep birlikte hareket ediyoruz. Türkiye'yi büyüteceğiz, Türkiye daha büyük ve daha iyi yerlere gelecek. Bu coğrafyada büyümeden, üretmeden ayakta durma şansımız yok. Bunun bilincindeyiz, farkındayız, gece gündüz demeden hep birlikte el birliği içerisinde çalışacağız."

AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci ve Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın da programda bir konuşma yaptı.

Açılış programına, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Festivalin ilk gününde Pamukova ayvası, yayla çileği, Pamukova üzümü ile ayva tatlısı, çilek reçeli ve enginar yemeği yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER