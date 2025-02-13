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Yakışıklı Güvenlik Kimdir, Gerçek Adı Ne, Neden Ceza Yedi? Yakışıklı Güvenlik Kaç Para Ceza Yedi? Muhammet Sürmeli Kimdir?

Yakışıklı Güvenlik Kimdir, Gerçek Adı Ne, Neden Ceza Yedi? Yakışıklı Güvenlik Kaç Para Ceza Yedi? Muhammet Sürmeli Kimdir?
Sosyal medyada “Yakışıklı güvenlik“ olarak tanınan Muhammet Sürmeli, Esenyurt’ta aracında yetkisiz çakar kullanırken yakalanarak 142 bin 255 lira para cezasına çarptırıldı. Peki, Yakışıklı Güvenlik kimdir, gerçek adı ne ve neden ceza aldı? İşte tüm detaylar…

Yakışıklı Güvenlik Kimdir, Gerçek Adı Ne, Neden Ceza Yedi? 142 Bin 255 Lira Para Cezasına Çarptırıldı!

Sosyal medyada "Yakışıklı güvenlik" olarak tanınan Muhammet Sürmeli, Esenyurt'ta aracında yetkisiz çakar taktırdığı gerekçesiyle 142 bin 255 lira para cezasına çarptırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, aracında mevzuata aykırı ışık donanımı olduğu tespit edildi. Peki, Yakışıklı güvenlik kimdir, gerçek adı ne, neden ceza yedi? İşte detaylar…

Yakışıklı Güvenlik Kimdir, Gerçek Adı Ne, Neden Ceza Yedi? 142 Bin 255 Lira Para Cezasına Çarptırıldı!

Yakışıklı Güvenlik Neden Ceza Yedi?

"Yakışıklı güvenlik" olarak bilinen Muhammet Sürmeli, Esenyurt Pazaryolu Caddesi'nde aracında yetkisiz çakar taktırdığı için 142 bin 255 lira para cezası aldı. Ayrıca, sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulurken, aracı da 30 gün boyunca trafikten men edildi. Sürmeli, Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı hareket ederek "izinsiz reklam-logo kullanmak”, "usulsüz çakar kullanmak”, "cam filmi” ve "teknik değişiklik” gibi maddelerden cezalandırıldı.

Yakışıklı Güvenlik Kimdir, Gerçek Adı Ne?

Yakışıklı Güvenlik Kimdir, Gerçek Adı Ne?

Gerçek adıyla tanınmayan Yakışıklı Güvenlik (Muhammet Sürmeli), 1994 yılında Erzurum'un Karayazı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Kısa sürede sosyal medyada fenomen haline gelen Sürmeli, müzik kariyerine de adım atmış ve "Ah Sana Vah Sana” adlı şarkısıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi edinmiş olan Sürmeli, farklı içerikler ve konserlerle adından sıkça söz ettirmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

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