Dubai çikolatası nedir? Kaç TL? Evde Dubai çikolatası nasıl yapılır?

Dubai çikolatası zengin ve yoğun lezzetiyle tatlı tutkunlarını büyülüyor. Peki, Dubai çikolatası nedir ve evde nasıl yapılır? İşte detaylar!

Son yıllarda popülerliği artan Dubai çikolatası Orta Doğu mutfağının en gözde tatlılarından biri haline geldi.

Farklı malzemelerin bir araya gelmesiyle oluşturulan bu çikolata, sadece lezzetiyle değil sunumuyla da dikkat çekiyor.

Dubai Çikolatası nedir?

Dubai çikolatası genellikle kakao, süt, fındık, ceviz ve baharatlarla zenginleştirilmiş özel bir çikolata türüdür.

Yumuşak dokusu ve yoğun aroması ile damaklarda unutulmaz bir tat bırakır.

Çoğunlukla çeşitli kuru meyvelerle süslenerek sunulan bu çikolata, özellikle özel günlerde veya misafirliklerde ikram edilmektedir.

Fiyatı markaya göre değişiyor!

Türkiye'de Dubai çikolatasının fiyatları, kalite ve marka farklılıklarına göre değişiklik göstermektedir.

Genellikle 100 gramlık paketler halinde satılan Dubai çikolatası, 50 TL ile 150 TL arasında bir fiyata sahip olabilir.

El yapımı ve özel tariflerle hazırlanan versiyonlar ise daha yüksek fiyatlarla satılmaktadır.

Evde Dubai çikolatası yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler:

200 gram bitter çikolata

100 gram kadayıf

50 gram tahin

50 gram antep fıstığı ezmesi

Yapılışı

Çikolataları hazırlayın: Sütlü çikolataları eritin ve bir kalıba yayın.

Diğer malzemeler: Eriyen çikolata karışımına kaadayıf, tahin ve antep fıstığı ezmesi karışımını ekleyin Tüm malzemeleri homojen bir kıvam alana kadar kalıba yerleştirin.

Şekil verme: Karışımı kalıba dökün ve düzleştirin. Buzdolabında en az 2-3 saat soğumaya bırakın.

Servis: Soğuduktan sonra istediğiniz şekilde keserek servis yapabilirsiniz.

Evde yapabileceğiniz bu pratik Dubai çikolatası, misafirlerinizi etkilemenin yanı sıra tatlı krizlerinizi de geçirecek harika bir lezzet.

Hem görselliği hem de tadıyla öne çıkan bu çikolata herkesin beğenisini kazanacak.

Hemen mutfağa girin ve bu eşsiz lezzeti deneyin!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi