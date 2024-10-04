MasterChef Balaban köftesi nasıl yapılır? Balaban köftesi tarifi...

Balaban köftesi, Eskişehir mutfağının en lezzetli ve doyurucu yemeklerinden biridir. Hem köftenin kıvamı hem de üzerine dökülen sos ve tereyağlı ekmeklerle servis edilmesi, bu yemeği diğer köfte tariflerinden ayırır. Balaban köftesi, köftelerin yoğurt, domates sosu ve tereyağlı pide parçaları ile bir araya geldiği bir çeşit kebap yemeğidir.

İsmini, "balaban” yani büyük, iri anlamına gelen kelimeden alır ve bu tarif, hem görüntüsü hem de lezzeti ile iştah kabartır. Peki, MasterChef Balaban köftesi nasıl yapılır? İşte, Eskişehir mutfağının sevilen lezzeti Balaban köftesi tarifi...

Malzemeler:

500 gram dana kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

2 diş ezilmiş sarımsak

2 dilim bayat ekmek içi (ufalanmış)

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet yumurta

Sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı domates sosu

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Servis için:

Pide veya ekmek

Yoğurt

Yapılışı:

1. Köfteyi hazırlayın: Kıymayı geniş bir kaba alın, üzerine rendelenmiş soğan, sarımsak, bayat ekmek içi, kimyon, karabiber, tuz ve yumurtayı ekleyin.

İyice yoğurarak köfte harcını hazırlayın. Harcı 10-15 dakika dinlendirin.

Ardından küçük yuvarlak köfteler hazırlayın.

2. Köfteleri pişirin: Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Köfteleri orta ateşte her iki tarafı kızarana kadar pişirin.

3. Sosu hazırlayın: Tereyağını tavada eritin, üzerine domates sosunu ekleyin. Pul biber, karabiber ve tuzu ekleyip 5-10 dakika kaynatın.

4. Servis: Pideyi küp küp doğrayıp tabaklara koyun. Üzerine sosu gezdirin.

Köfteleri pidelerin üzerine yerleştirin.

Yanında yoğurtla servis edin.

Balaban köftesi sıcak olarak servis edildiğinde lezzeti en iyi şekilde ortaya çıkar.