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35 yıl sonra görülen şap hastalığı endişeye neden oldu

35 yıl sonra görülen şap hastalığı endişeye neden oldu
Almanya’nın Brandenburg eyaletinde bir manda sürüsünde şap hastalığının tespit edilmesinin ardından Berlin’deki hayvanat bahçesi, hayvan parkı ve çocuk çiftlikleri, şap hastalığı nedeniyle kapatıldı.

Almanya'da 35 yıldan sonra ilk kez 3 manda da görülen şap hastalığı nedeniyle önlem olarak yakın çevredeki çift tırnaklı hayvanlar itlaf edildi.

Brandenburg'un Märkisch-Oderland bölgesindeki bir manda sürüsünde tespit edilen şap hastalığı eyalet çapında endişeye neden olurken, Berlin ve çevresindeki çocuk çiftlikleri ve hayvanat bahçeleri geçici olarak kapatıldı.

Eyaletten inek, domuz, keçi ve koyun gibi hayvanların canlı olarak nakli, yarın sabaha kadar askıya alındı.

Brandenburg Eyaleti Çiftçiler Birliği Başkanı Henrik Wendorff, yaptığı açıklamada, şap hastalığının ülkede yayılması durumunda çiftçiler için bir felaket olacağını söyledi.

Wendorff, "Bir bölgede salgın varsa, hızla ticaretin dışında bırakılır. Bunun sonuçta birçok mali sonucu olur." dedi.

Berlin eyalet hükümeti, şap hastalığının yayılmasını önlemek için çift tırnaklı hayvanların 17-26 Ocak'ta gerçekleşecek tarım fuarına katılmasını yasakladı.

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir de şap hastalığı salgınını görüşmek üzere yarın sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

Güney Kore domuz etine Hollanda ise buzağı ithalatına geçici yasak getirdi

Güney Kore Tarım Bakanlığı şap vakasının duyulmasının ardından Almanya'dan tüm domuz eti ithalatını yasakladı.

Hollanda ise Almanya'dan besi amaçlı buzağı ithalatını durdurdu.

Ayrıca 27 Aralık 2024'ten bu yana Güney Kore'ye teslim edilen tüm Alman domuz eti ürünlerine şap virüsü testleri yapılacak.

Şu anda yaklaşık 360 ton Alman domuz eti için karantina incelemesi yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA

  • #Almanya

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