ABD’nin Maryland eyaletinde 29 Ekim “Türkiye Cumhuriyeti Günü’’ ilan edildi
ABD’nin Maryland Valisi Wes Moore, 29 Ekim’in eyalet genelinde “Türkiye Cumhuriyeti Günü“ ilan edildiğini bildirdi.
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan paylaşıma göre, Maryland Uluslararası İlişkiler Müdür Yardımcısı Rosana Mantova, Maryland Valisi Moore'un bildirisini Büyükelçi Sedat Önal'a takdim etti.
Bildiride Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını kutlayan Moore, 29 Ekim'in Maryland genelinde "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan edildiğini belirtti.
Moore, Maryland'ın sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamına önemli katkı sunan ve katkı sunmaya devam edecek olan Türk Amerikan topluluğuna ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını kaydetti.
Türk Amerikalıların Maryland'da ticaret, eğitim, eczacılık, bilim, teknoloji ve sanat gibi çeşitli alanlarda faaliyet yürüttüğüne işaret eden Moore, Türk Amerikalıların Maryland ile Türkiye arasında dostluk köprüleri ve işbirliği inşasında sağladıkları katkıya da övgüde bulundu.
Büyükelçi Önal, bu anlamlı adım için Moore'a teşekkür etti.
ABD'nin Texas eyaletinin büyük şehirlerinden biri olan Plano'nun Belediye Başkanı John Muns, dün 29 Ekim'i kentte "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan etmişti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”