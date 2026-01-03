ABD Başkanı Donald Trump: Venezuela’yı biz yöneteceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşininin yakalanıp ülkeden çıkardığını açıklamasının ardından bir basın toplantısı düzenledi. Trump, “Venezuela’yı artık biz yöneteceğiz“ mesajı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik gerçekleştirilen askeri operasyona ilişkin detayları paylaşarak, Nicolas Maduro'nun ele geçirildiğini ve ABD'de yargılanacağını duyurdu.

Trump, operasyonun başarısını "muazzam" olarak nitelendirirken, bölgedeki Amerikan varlığının bir süre daha devam edeceğini belirtti.

"(Venezuela'yı) Yönetecek kişileri şu anda belirliyoruz. Bu insanların kimler olduğunu ileteceğiz" dedi.

Karakas'ta elektrikler kesildi, operasyon tamamlandı



ABD Silahlı Kuvvetleri'nin olağanüstü bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirten Trump, operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Karakas'ın tüm elektriklerinin kesilmesinin ardından Maduro'nun bulunduğu evde yakalandığını ifade eden Trump, "Dünyada hiçbir ulus ABD'nin dün gece başardığını başaramazdı. Silahlı kuvvetlerimiz Maduro'yu başarılı bir şekilde yakaladı" dedi.

Maduro ve eşi savaş gemisiyle Florida'ya götürülüyor



Maduro ve eşi Cilia Flores'in narko-terör suçlamasıyla ABD adaletine hesap vereceğini vurgulayan Trump, ikilinin şu anda bir savaş gemisinde olduklarını ve Florida'ya nakledildiklerini açıkladı.

Maduro'nun göreve geldiği günden bu yana ABD'ye karşı suç işlediğini ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını iddia eden Trump, uyuşturucunun büyük bir kısmının deniz yoluyla Venezuela gibi yerlerden geldiğini söyledi.

Düzgün bir geçiş süreci sağlanana kadar askeri varlık sürecek



Operasyonun devamlılığına dair mesajlar veren Trump, ülkede istikrar sağlanana kadar Amerikan ordusunun bölgede kalacağını söyledi.

İkinci bir saldırı dalgasına hazırlıklı olduklarını belirten Trump, "İnsanların anlamadığı şu; düzgün bir geçiş süreci hayata geçirilene kadar orada kalacağız. İhtiyaç olursa ikinci dalgayı yaparız diye düşündük ama tek sefer yeterli oldu" ifadelerini kullandı.

Petrol şirketleri devreye girecek, karteller yerle bir edilecek



Venezuela'daki narko-terörizmin ve gayrimeşru diktatörlüğün son bulacağını ifade eden Trump, ekonomik ve ticari hamlelerin de sinyalini verdi.

Venezuela petrolüne uygulanan ambargonun tamamen yürürlükte kalmaya devam edeceğini belirten Trump, Amerikan Donanması'nın oradaki pozisyonunu koruyacağını ve ABD'nin talepleri tam olarak karşılanana kadar bu durumun devam edeceğini söyledi.

Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar." ifadesini kullandı.

Trump, bu operasyonun ABD egemenliğini tehdit edenlere bir ders olması gerektiğini belirterek, "Venezuela dün geceden bu yana artık özgür bir halk" açıklamasında bulundu.

Trump ayrıca Kolombiya'ya da mesaj gönderdi.

"Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo) Kokain ürettiği fabrikaları var, kokaini üretiyor ve ABD'ye gönderiyor. Dikkatli olması lazım" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi