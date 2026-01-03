GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,29
EURO
50,60
STERLİN
58,34
GRAM
6.330,04
ÇEYREK
10.390,96
YARIM ALTIN
20.681,68
CUMHURİYET ALTINI
41.232,87
DÜNYA Haberleri

ABD Başkanı Donald Trump: Venezuela’yı biz yöneteceğiz

- Güncelleme Tarihi:

ABD Başkanı Donald Trump: Venezuela’yı biz yöneteceğiz
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşininin yakalanıp ülkeden çıkardığını açıklamasının ardından bir basın toplantısı düzenledi. Trump, “Venezuela’yı artık biz yöneteceğiz“ mesajı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik gerçekleştirilen askeri operasyona ilişkin detayları paylaşarak, Nicolas Maduro'nun ele geçirildiğini ve ABD'de yargılanacağını duyurdu.

Trump, operasyonun başarısını "muazzam" olarak nitelendirirken, bölgedeki Amerikan varlığının bir süre daha devam edeceğini belirtti.

"(Venezuela'yı) Yönetecek kişileri şu anda belirliyoruz. Bu insanların kimler olduğunu ileteceğiz" dedi.

Karakas'ta elektrikler kesildi, operasyon tamamlandı

ABD Silahlı Kuvvetleri'nin olağanüstü bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirten Trump, operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Karakas'ın tüm elektriklerinin kesilmesinin ardından Maduro'nun bulunduğu evde yakalandığını ifade eden Trump, "Dünyada hiçbir ulus ABD'nin dün gece başardığını başaramazdı. Silahlı kuvvetlerimiz Maduro'yu başarılı bir şekilde yakaladı" dedi.

Maduro ve eşi savaş gemisiyle Florida'ya götürülüyor

Maduro ve eşi Cilia Flores'in narko-terör suçlamasıyla ABD adaletine hesap vereceğini vurgulayan Trump, ikilinin şu anda bir savaş gemisinde olduklarını ve Florida'ya nakledildiklerini açıkladı.

Maduro'nun göreve geldiği günden bu yana ABD'ye karşı suç işlediğini ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını iddia eden Trump, uyuşturucunun büyük bir kısmının deniz yoluyla Venezuela gibi yerlerden geldiğini söyledi.

Düzgün bir geçiş süreci sağlanana kadar askeri varlık sürecek

Operasyonun devamlılığına dair mesajlar veren Trump, ülkede istikrar sağlanana kadar Amerikan ordusunun bölgede kalacağını söyledi.

İkinci bir saldırı dalgasına hazırlıklı olduklarını belirten Trump, "İnsanların anlamadığı şu; düzgün bir geçiş süreci hayata geçirilene kadar orada kalacağız. İhtiyaç olursa ikinci dalgayı yaparız diye düşündük ama tek sefer yeterli oldu" ifadelerini kullandı.

Petrol şirketleri devreye girecek, karteller yerle bir edilecek

Venezuela'daki narko-terörizmin ve gayrimeşru diktatörlüğün son bulacağını ifade eden Trump, ekonomik ve ticari hamlelerin de sinyalini verdi.

Venezuela petrolüne uygulanan ambargonun tamamen yürürlükte kalmaya devam edeceğini belirten Trump, Amerikan Donanması'nın oradaki pozisyonunu koruyacağını ve ABD'nin talepleri tam olarak karşılanana kadar bu durumun devam edeceğini söyledi.

Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar." ifadesini kullandı.

Trump, bu operasyonun ABD egemenliğini tehdit edenlere bir ders olması gerektiğini belirterek, "Venezuela dün geceden bu yana artık özgür bir halk" açıklamasında bulundu.

Trump ayrıca Kolombiya'ya da mesaj gönderdi.

"Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo) Kokain ürettiği fabrikaları var, kokaini üretiyor ve ABD'ye gönderiyor. Dikkatli olması lazım" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER