DÜNYA Haberleri

Latin Amerikalı liderlerden ABD’nin Venezuela saldırısına tepki
Latin Amerika genelindeki liderler, ABD’nin Venezuela’ya yönelik gerçekleştirdiği askeri müdahaleye ilişkin endişeden kutlamaya kadar uzanan çeşitli tepkiler verdi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik "suç niteliğindeki" saldırısını sert bir dille eleştirdi.

Diaz-Canel, "Küba, ABD'nin Venezuela'ya yönelik canice saldırısına karşı uluslararası toplumu acil tepki vermeye çağırıyor ve bunu kınıyor. Barış bölgemiz vahşice saldırıya uğruyor" ifadelerini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da X hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Şartı'nın üye devletlerin diğer devletlerin toprak bütünlüğüne karşı güç kullanmaktan veya güç tehdidinden kaçınması gerektiğini belirten maddesine atıfta bulundu.

Sheinbaum, hükümetinin bu saldırıyı "şiddetle kınadığını ve reddettiğini" bildirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, komşu Venezuela'daki durumu derin bir endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Petro, "Kolombiya hükümeti, durumu daha da kötüleştirebilecek veya sivil halkı riske atabilecek her türlü tek taraflı askeri eylemi reddetmektedir" dedi. Ayrıca Petro, olası bir mülteci akınına karşı sınıra askeri güçlerin sevk edildiğini duyurdu.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, hükümetinin ABD saldırısı karşısında "endişe ve kınama" içinde olduğunu ifade etti. Boric, Venezuela krizinin şiddet veya dış müdahale yoluyla değil, diyalog ve çok taraflılığın desteğiyle çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Bazı liderler operasyonu memnuniyetle karşıladı

Diğer taraftan, ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiki olan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Venezuela liderinin yakalanmasını X üzerinden kısa ve öz bir mesajla kutladı. Milei paylaşımında, "Özgürlük ilerliyor! Yaşasın özgürlük!" ifadelerine yer verdi.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa da haberi memnuniyetle karşılayan isimler arasında yer aldı. Noboa, X hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm narko-Chavista suçlular için vakit doluyor. Yapınız tüm kıta genelinde tamamen çökecek" diye yazdı.

Noboa ayrıca Venezuela muhalefet liderlerine ve halkına ülkelerini geri alma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

