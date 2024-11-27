Afrika’da yerinden edilenlerin sayısı 15 yılda 3 katına çıktı

Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi, Afrika’da ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 15 yılda 3 katına çıkarak 35 milyona ulaştığını açıkladı.

Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi (IDMC), "Afrika'da Ülke İçinde Yerinden Edilme: Eğilimlere ve Gelişmelere Genel Bakış (2009-2023)" başlıklı rapor yayımladı.

Raporda, Afrika'da yerinden edilme vakalarının çoğuna artan çatışma ve şiddet olaylarının neden olduğu, bunun yanı sıra afetlerden kaçmak zorunda kalanların sayısının da hızla arttığı belirtildi.

Afrika'da ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 15 yılda 3 katına çıkarak 35 milyona yükseldiği kaydedilen raporda, bunun küresel çaptaki yerinden edilme vakalarının neredeyse yarısını oluşturduğuna dikkat çekildi.

32,5 milyonu kişi çatışma ve şiddet nedeniyle bu durumu yaşadı

Yerinden edilmiş kişilerin 32,5 milyonunun çatışma ve şiddet nedeniyle bu durumu yaşadığı, bu kişilerin yüzde 80'inin Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya, Nijerya, Somali ve Sudan olmak üzere sadece 5 ülkede olduğu aktarıldı.

Raporda, ülke içinde ve dışında afet nedeniyle yerinden edilmelerin ise çoğunlukla sel ve kuraklık nedeniyle yaklaşık 6 kat arttığı, 2009'da 1,1 milyon olan sayının 2023'te 6,3 milyona ulaştığı ifade edildi.

Kaynak: AA