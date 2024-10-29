GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DÜNYA Haberleri

Avrupa’daki gazlı ocaklar her yıl 40 bin kişiyi öldürüyor

Avrupa’daki gazlı ocaklar her yıl 40 bin kişiyi öldürüyor
Yeni bir bilimsel araştırma, gazlı ocakların her yıl 40 bin Avrupalının ölümünden sorumlu olduğunu ortaya koydu. Bu rakam, otomobil kazası kaynaklı ölümlerin iki katına denk.

Ocaklar, saldıkları zehirli gazlarla kalp ve akciğer hastalıklarına neden olurken uzmanlar bu sorunun ciddiyetinin yeterince kavranmadığı görüşünde.

İspanya'daki Jaume I Üniversitesi'nden Dr. Juana María Delgado-Saborit'in başyazarlığını yaptığı araştırma, gazlı ocakların zararlı etkilerinin düşünüldüğünden çok daha ciddi olduğunu ortaya koyuyor.

Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nde yapılan araştırmaya göre, gazlı ocaklardan yayılan azot dioksit gibi zehirli gazlar, ömür süresinden iki yıl çalıyor ve kalp ile akciğer hastalıklarına yol açıyor.

Erken ölümler gazlı ocaklara bağlanıyor
Bilim insanları, azot dioksitin etkisini inceleyerek Avrupa Birliği'nde 36 bin 31, Birleşik Krallık'ta ise 3 bin 928 erken ölümün doğrudan gazlı ocak kullanımıyla ilişkili olduğunu belirtti.

Dr. Delgado-Saborit, ilk kez 1978 yılında azot dioksit kirliliğinin elektrikli ocaklardan çok daha fazla olduğunu keşfettiklerini ve şimdi erken ölümlerle bağlantısını sayılarla ortaya koyabildiklerini ifade ediyor.

Gerçek tablo daha da kötü olabilir

Araştırmacılar, karbonmonoksit ve benzen gibi diğer kirleticilerin etkisi hesaba katıldığında sonuçların daha da kötüleşeceğini vurguluyor.

Avrupa İklim Vakfı'nın (European Climate Foundation) desteğiyle yürütülen araştırmada, İspanya'nın Valensiya Üniversitesi'nden bilim insanları da katkı sağladı.

Gazlı ocakların tehlikesi göz ardı ediliyor
Avrupa Kamu Sağlığı İttifakı (EPHA), gazlı ocakların risklerine karşı politikacıları harekete geçmeye çağırıyor. EPHA'dan Sara Bertucci, gazlı ocakların etkilerinin uzun süredir göz ardı edildiğini belirterek, bu ocakların evlerimizi sigara dumanına benzer bir kirliliğe boğduğunu ifade ediyor.

Avrupa Birliği, dış mekanlarda hava kalitesiyle ilgili standartları sıkılaştırsa da kapalı alanlar için henüz benzer düzenlemeler getirilmedi.

Havalandırmaya dikkat

Kopenhag Üniversitesi'nden hava kirliliği uzmanı Steffen Loft, kapalı mekanlardaki azot dioksitin kaynağının trafikten mi yoksa gazlı ocaktan mı geldiğinin belirlenmesinin zor olduğuna dikkat çekiyor ancak araştırmanın makul bir değerlendirme sunduğunu söylüyor.

Araştırma kapsamında, kapalı alanlarda gazlı ocak kullanımının kaçınılmaz olduğu durumlarda yemek pişirirken pencerelerin açılması ve havalandırmanın sağlanması tavsiye ediliyor.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER