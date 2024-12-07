Bakan Fidan farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla Suriye’deki gelişmeleri ele aldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 22. Doha Forumu marjında Katar, Mısır, İran, Irak, Ürdün, ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarının yanı sıra Rusya temsilcisiyle bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22'inci Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a gitti. Fidan burada Astana formatında düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.
Bakan Fidan bu toplantı öncesinde İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile ikili görüşmede gerçekleştirdi.
Bakanlık kaynakları görüşmenin yapıcı ve kapsamlı bir havada geçtiğini, Suriye'deki durumun detaylı bir şekilde ele alındığını belirtti.
Dışişleri Bakanı Fidan Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile de görüştü.
Fidan, ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani ile bir araya geldi.
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