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Esad gitti Şam’da sokaklar hareketlendi

Esad gitti Şam’da sokaklar hareketlendi
Suriye’nin başkenti Şam’da muhaliflerin kontrolü sağlaması ve Beşar Esad’ın ülkeden ayrılmasının ardından kutlamalar sürüyor. İlk günler sakinliğin hakim olduğu Şam’da, halkın yeniden dışarı çıkması ile sokaklar hareketlendi.

Kentin muhaliflerin kontrolüne geçmesi ve Beşar Esad'ın ülkeden ayrılmasının ardından Şam'da yaşayan siviller sokakları doldurmaya başladı. İş yerlerinin yeniden açıldığı Şam'da bölge halkı alışverişlerini yapıp günlük yaşamlarını sürdürüyor.

Trafik yoğunluğunun olduğu kentin simgelerinden olan tarihi Şam Kapalı Çarşısı'nda ise birçok esnaf iş yerlerinin Suriye bayrağını simgeleyen renklerin boyalı olduğu kepenklerini beyaza boyayarak geçmişin izlerini silmeye başladı.

Sokakları dolduran ve yeni dönemi kutlayan Şam sakinleri, yeni dönemin kendilerine daha çok huzur getireceğine inandığını ifade etti. Geçmişte sürekli baskı altında olduklarını, iç savaşın ardından da yıllardır endişe içerisinde yaşadığını anlatan siviller, "Nihayet yıllardır özlediğimiz Şam'a kavuştuk. Beşar Esad gitti ve ondan sonra kim gelirse gelsin daha iyi ve güzel bir Suriye ortaya çıkacak. Bugünlere kavuştuğumuz için çok mutluyuz” dedi.

Kaynak: DHA

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