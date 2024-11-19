G20 Liderler Zirvesi’nin bildirgesi yayımlandı. Bildirgede Gazze’de yaşanan insani felaket, İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalar ve Ukrayna’daki savaşa değinildi. Yoksulluk, eşitsizlik, açlık ve yapay zekanın kullanımı gibi başlıklar da ele alındı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesinin 85 maddelik bildirgesi yayımlandı.

Gazze Şeridi'ndeki insani durumun "felaket" olarak nitelendirildi. Bildirgede insani yardım ihtiyacına vurgu yapıldı. Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin hakkı olduğunun altı çizilerek, iki devletli çözüm önerildi.

İsrail-Lübnan sınırındaysa kapsamlı bir ateşkesin desteklendiği açıklandı.

Ukrayna'da barış talebi

Bildirgede Ukrayna'daki savaşın küresel gıda ve enerji güvenliği alanlarında olumsuz etkilerinin altı çizildi. Kalıcı bir barışın desteklendiği bildirildi. Nükleer silahlardan arındırılmış ve herkes için daha güvenli bir dünya hedefine olan bağlılık vurgulandı.

Yapay zeka da gündemdeydi

Bildirgede yapay zeka başlığı da yer aldı. Yapay zekadan faydalanılacağına ancak risklerinin gözardı edilmeyeceğine dair mesaj verildi.

Bildirgede açlık yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele etme konusundaki kararlılığın da altı çizildi.

Kaynak: Haber Merkezi